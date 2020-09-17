Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла после состоявшегося в среду поздно вечером заседания FOMC, полны оптимизма. Улучшены прогнозы по безработице в США, например, в текущем году она составит 7,6%, и ВВП, падение в 2020 г. ожидается на уровне лишь 3,7%. Однако рынкам этого оказалось недостаточно. Участники торгов ждали упоминания контроля кривой доходности казначейских облигаций и комментарии по программе выкупа активов. Мы видим сдержанную реакцию инвесторов, фьючерс на S&P500 перешел снижению, утягивая за собой азиатские и европейские индексы. В Азии сильнее всего снизился гонконгский HSI (-1,56%). Российские индексы Мосбиржи и РТС снижаются в рамках 1%.

В фокусе заседание ОПЕК+. На повестке дня Ирак и Нигерия, которые с мая снижали производство нефти меньше положенного, хотя в августе план по снижению перевыполнен, это не полностью компенсирует общее перепроизводство. Будет обсуждаться также перепроизводство в ОАЭ. Но в большей степени на рост котировок Brent от $39,5 до почти $42,5 за октябрьский фьючерс на Мосбирже можно объяснить снижением добычи из-за урагана Салли, который обрушился на побережье Мексиканского залива.

Это помогает паре доллар-рубль, которая продолжает находиться вблизи отметки 75 руб./$. Евро незначительно ослабел к рублю и находится вблизи 88,6 руб./евро. Отметим слабость валют развивающихся стран после заседания ФРС, однако она сказывались лишь в начале торговой сессии. Тем более и раньше рубль отставал от других развивающихся валют, поэтому реакция отечественной валюты на итоги заседания слабее. Прогноз динамики рубля до конца недели в паре с долларом – диапазон 74,7-75,4 руб./$. Евро будет находиться в коридоре 88,4-89 руб./евро.

Российские инвесторы ждут встречи главы Минфина Антона Силуанова с металлургами и производителями удобрений. Разговор может касаться повышение НДПИ на добычу сырья. В сфере электроэнергетики обсуждаются потенциальные сделки M&A, это оказывает ярковыраженную поддержку сектору. Растут бумаги Юнипро, Энел Россия, Интер РАО. О новой стратегии подконтрольного государству холдинга Интер РАО, который накопил денежные средства в размере более 260 млрд руб, инвесторы узнали в конце июля. Проявляется интерес к крупным электроэнергетическим компаниям на российском рынке и планируется удвоение показателя EBITDA до 320 млрд руб. к 2030 году. Нефтегазовый сектор под давлением ввиду предлагаемых правительством изменений в законодательстве, планируется отмена ряда льгот при уплате НДПИ. Акции Татнефти снижаются из-за возможной отмены налоговых льгот при добыче сверхвязкой нефти. Ориентир по индексу Мосбиржи до конца недели – диапазон 2920-3000 пунктов.

Российские инвесторы в ожидании заседания ЦБ РФ в пятницу. Считаем, что ключевая ставка на заседании 18 сентября останется без изменений. Более того, она скорее всего останется на текущем уровне в течение ближайших трех месяцев. Реакция российского рынка на итоги заседания будет близка к нейтральной.