Verizon Communications (VZ) разместил еврооблигации со ставкой купона 1,5% на сумму $1 млрд со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы с минимальным дисконтом от номинала.

Verizon выступает активным участником рынка M&A. Средства могли понадобиться для приобретения акций поставщика мобильных услуг TracFone у мексиканского телекоммуникационного гиганта America Movil (AMX) на сумму $6,25 млрд. Компания рассчитывает завершить сделку во второй половине 2021 года. По условиям сделки Verizon выплатит $3,125 млрд денежными средствами и $3,125 млрд своими обыкновенными акциями. Tracfone разработала сильные потребительские бренды и зарекомендовала себя как явный лидер в сегменте недорогой мобильной связи.

Этот шаг повысит конкурентоспособность Verizon по сравнению с T-Mobile (TMUS), которая доминирует в телекоммуникационном сегменте предоплатных тарифов. Verizon же считался лидером рынка постоплатных тарифов, опережая T-Mobile по подключениям в этом сегменте на 12,2 млн во втором квартале.

Помимо этого, компания нуждается в средствах для развития 5G. Федеральная комиссия по связи (FCC) сообщила в начале сентября, что Verizon стал основным победителем в последнем правительственном аукционе на спектр частот связи, необходимых для 5G. За них компания заплатила почти $1,9 млрд. У Verizon есть амбиции стать ведущим поставщиком мобильных услуг в сфере 5G, что поможет ей обеспечить сверхбыструю скорость мобильного интернета.

Наша целевая цена по акциям телекоммуникационного гиганта – $62/акцию, что предполагает незначительный апсайд в 3%.