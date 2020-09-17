Конкуренция Amazon с Walmart обостряется
Amazon стремится открыть до 1500 небольших складов по всей территории США, многие из которых находятся в пригородах. Конкурентная борьба с Walmart обостряется.
Гигант розничной торговли из Сиэтла был застигнут врасплох во время пандемии, тогда он не мог справиться со спросом на основные товары, такие, например, как туалетная бумага и молоко. Компания приступила к планомерному наращиванию возможностей доставки, открывая новые складские центры и улучшая логистику.
Поскольку в первые недели пандемии спрос на доставку кратно вырос, Amazon пыталась выполнить свое обещание доставлять в течение двух дней в рамках тарифа Prime, но это получалось не всегда. С тех пор компания наняла 175 тыс.сотрудников, которые вернули высокий уровень сервиса.
Основные конкуренты в США, Walmart (WMT) и Target (TGT), также улучшили качество сервиса за счет доставки в тот же день через свою обширную сеть магазинов. Walmart недавно запустил Walmart Plus, свой ответ Amazon Prime. Walmart Plus стоит на $21 меньше, чем годовая подписка Amazon.
Помимо розничных конкурентов Amazon, массовое открытие небольших складов с быстрой доставкой представляет серьезную угрозу не только прямым розничным конкурентам, но и специализирующимся на доставке организациям: United Parcel Service Inc. (UPS) и Почтовой службе США. Быть самым быстрым в гонке онлайн-доставки настолько важно для бизнеса Amazon, что она не доверяет эту работу никому и отказывается от сотрудничества со своими давними партнерами по доставке. Amazon фактически дублирует логистические операции UPS. Многие из новых центров Amazon находятся в нескольких минутах ходьбы от объектов UPS.
С начала года бумаги компании взлетели на 80%. Акции уже достигли нашей целевой цены $2978/акцию. Ожидаем консолидации вблизи этого значения.
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