Российский рынок застыл в неопределенности
Индексы РФ
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг проверяли на прочность уровни 2965 и 1250 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рублевому индикатору даже удалось отвоевать указанную отметку во второй половине дня, а долларовый оставался ниже из-за слабости российской валюты. Краткосрочные настроения на рынке можно охарактеризовать как неопределенные. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2920-3010 пунктов.
Общий настрой
На зарубежных фондовых площадках в четверг настроения оставались умеренно пессимистичными. Подтверждение стратегии ФРС на сохранение мягкой денежно-кредитной политики в долгосрочной перспективе уже не слишком воодушевляло покупателей, которые продолжали фиксировать прибыль прежде всего по высокотехнологичным акциям. Российские индексы на этом фоне застыли в неопределенности и можно даже сказать чувствовали себя уверенно, еще в конце августа отыграв общие негативные факторы. Теперь локальным препятствием для повышения широкого рынка в РФ выступают корпоративные истории и, в частности, вопросы НДПИ компаний металлургического и нефтяного секторов.
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