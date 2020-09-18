Сегодня настроения на глобальных площадках с утра носят смешанный характер: азиатские индексы пребывают на положительной территории, а фьючерсы на американские индексы торгуются в умеренном минусе.

Пятница обещает быть информативным днем для российского рынка акций. Сегодня в 13:30 мск станет известно решение ЦБ РФ по процентной ставке, а позже состоится пресс-конференция регулятора. Как ожидается, ключевая ставка останется прежней — 4,25%. Кроме того, днем станет известен августовский уровень безработицы в России — усредненные прогнозы предполагают снижение ее уровня с 6,3% до 6,2%. Также появится статистика по розничным продажам за прошлый месяц.

Сегодня вступят в силу новые базы расчета индексов акций Московской биржи. Депозитарные расписки Mail.Ru Group, QIWI, обыкновенные акции Petropavlovsk и «Россетей» войдут в состав базы расчета индексов Мосбиржи и РТС.