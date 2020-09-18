После четырех дней роста распродажи на европейских фондовых площадках в четверг продолжились. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,5 %, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,5%, немецкий DAX потерял 0,4%, а французский CAC просел на 0,7%. Оказать значительную поддержку рынку не смогли даже новости о том, что Банк Англии будет более внимательно рассматривать возможность снижения ставок ниже нуля.

После короткого перерыва американский фондовый рынок вновь возобновил снижение. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq просел на 1,27% до 10910,6 пункта, Dow потерял 0,47%, снизившись до 27902,0, а S&P500 снизился на 0,84% и составил 3357.

Распродажи в технологическом секторе остаются ключевым драйвером снижения индексов. Facebook и Amazon просели на 3,3% и 2,3% соответственно. Netflix закрылся снижением на 2,8%. Alphabet потерял 1,7%, а Apple и Microsoft снизились на 1%.

Несмотря на прессинг со стороны Трампа, новый пакет мер по стимулированию экономики остается пока только проектом. Президент США Трамп призвал республиканцев в сенате принять "намного более высокие цифры" объёма законопроекта при коронавирусе. Реакция в сенате на его предложение была противоречивой, но в целом осторожной. Тупик в переговорах длится с мая. Основным камнем преткновения остается общая сумма предполагаемых стимулов, которая расходится между сторонами в несколько раз.

Ростом на 3,7% отметились бумаги Ford после публикации новости о том, что Ford построит завод для производства электрической версии своих наиболее популярных пикапов F-150. Инвестиции в строительство завода составят стоимостью $700 млн., а производство будет сосредоточено на электродвигателях и электробатареях.

Еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработицы вышли лучше ожиданий. Так, общее число заявок за неделю составило 860 тыс., согласно консенсус-прогнозам ожидалось 875 тыс.

В ходе вечерней сессии интересных событий не было. С точки зрения запланированных событий, пятница ожидается будет спокойным днем на события. Выйдут данные по индексу потребительского настроения Мичиганского университета и экономические ожидания за сентябрь.

В пятницу состоится сразу несколько выступлений глав резервных банков ФРС США. В пятницу глава резервного банка Сент Луиса Джеймс Буллард выступит с речью о влиянии Covid-19 на экономику. Также глава резервного банка Атлатны Рафаэль Болстик выступит с речью на конференции, посвященной расовой справедливости и финансам.

В целом несмотря замедление темпов снижения, американские фондовые индексы пока опасаются переходить к росту. Драйверы, которые помогли дорасти до новых максимумов отошли на второй план. Вероятно, новой волне роста могут поспособствовать появление определённости в вопросе новых стимулов для экономики США или старт отчетности за третий квартал, который запланирован на октябрь.