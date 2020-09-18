В четверг высоколиквидные бумаги закрылись разнонаправлено. Санкционные риски, отсутствие конкретных мер стимулирования экономики США, а также предложения Минфина РФ по увеличению налоговой нагрузки на сырьевые компании оказали давление на спрос на рынке в целом. В итоге Газпром нефть (SIBN) подешевела на 2.8%, Татнефть (TATN) – на 2.6%, АФК Система (AFKS) – на 2.4%, Полюс (PLZL) – на 1.9%.

Тем временем усилился интерес инвесторов к акциям Магнита (MGNT, +3.2%), ориентированного на внутренний спрос. Кроме того, привилегированные акции Транснефти (TRNFP) подорожали на 3.3% после подтверждения правительством планов сохранения доли дивидендных выплат компании на уровне 50% от чистой прибыли.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Интер РАО ЕЭС (IRAO) подорожали на 5.6%, Россетей (RSTI) – на 4.4%, Юнпро (UPRO) – на 3.6%.

Фондовые индексы США понизились на 0.5% — 1.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в четверг.

Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским наблюдается повышение. В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации по индексу РТС.

В то время как динамика мировых цен на энергоносители остается сравнительно благоприятной для российского рынка акций, риски, связанные с возможностью усиления санкционного давления на РФ, по-прежнему препятствуют притоку внешнего капитала.

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи уровня 75.0 по паре доллар-рубль, в течение дня на характер торгов может повлиять комментарий ЦБ РФ по итогам регулярного заседания (решение по ключевой ставке ожидается в 13:30 мск, начало пресс-конференции – в 15:00 мск).