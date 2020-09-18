В четверг индекс МосБиржи показал незначительное снижение по итогам торгового дня. При этом в течение сессии преобладали покупки. После утреннего гэпа вниз из-за негативного внешнего фона затем рынок плавно восстанавливался.

Среди отдельных секторов единой динамики не наблюдалось. Существенно лучше рынка выглядел потребительский сектор. Акции продуктовых ритейлеров оказались в лидерах роста: X5 Retail Group (+4,7%), Магнит (+3,2%), Лента (+1,1%). Каких-то новостей, которые бы спровоцировали коллективное движение этих компаний наверх не было. Возможно, это локальный эффект ребелансировок. На фоне обсуждения увеличения налоговой нагрузки на сырьевые компании аллокация фондов на такие внутренние истории могла вырасти.

Среди отраслевых индексов наиболее сильную динамику показали представители электроэнергетики. Подъем возглавляют акции Интер РАО (+5,6%). Компания интересуется российскими активами Enel и Uniper, сообщил накануне Коммерсантъ. Интер РАО за последние годы скопила 265 млрд руб. кэша, и может рассматривать для покупки Юнипро и Энел Россия, текущая капитализация которых составляет 183 и 34 млрд руб. соответственно. Слухи об интересе к активам Юнипро ходят давно, однако интерес к Энел Россия, сосредоточившейся преимущественно на ВИЭ, можно назвать новым. Учитывая будущие доходы по ДПМ-2 и ДПМ ВИЭ, капитализация может показаться заниженной. Акции получают поддержку на новостях об интересе Интер РАО.

С учетом амбициозной цели удвоения EBITDA Интер РАО к 2030 г. до 320 млрд руб., компании придется искать возможности сделок M&A. Но, по данным Коммерсанта, в компании не хотят платить много за активы и сейчас проводят оценку претендентов. Это косвенно говорит о низких шансах на большую премию к рыночной цене. Тем не менее акции Юнипро в четверг выросли на 3,6%, Энел Россия — на 1,1%. Бумаги обеих компаний многими инвесторами в первую очередь воспринимаются в качестве консервативных дивидендных историй. Среднесрочные ожидания по акциям Интер РАО и Юнипро в целом положительный.

Возобновился подъем в обыкновенных акциях Россетей (+4,4%). В краткосрочной перспективе шансы на продолжение роста сохраняются. Следующие ориентиры сместились в сторону 1,55–1,57 руб.

Несмотря на рост цен на нефть, хуже рынка выглядел нефтяной сектор. Невысокий спрос главным образом может быть обусловлен именно внутренним фактором потенциального увеличения налоговой нагрузки. Как и в среду, в лидерах снижения были акции Татнефти, упавшие еще на 2,6%.

С другой стороны, выделяются привилегированные акции Транснефти (+3,3%), подскочившие на 3,3%. Активный поиск дополнительных средств Минфином для покрытия бюджетного дефицита намекает на возможность выплаты щедрых дивидендов этой госкомпанией. Косвенно такая логика может применяться трейдерами и в отношении НМТП, дочки Транснефти. Вчера котировки порта выросли на 3,9%.

В целом по индексу МосБиржи пока складывается нейтральная картина. Сегодня сложно рассчитывать на уверенный рост и закрепление выше 2980–3000 п. Возможно продолжение консолидация около текущих отметок.

При этом отметим, что объем торгов акциями вчера вырос до 85,8 млрд руб., обновив двухнедельный максимум. Это может свидетельствовать об активизации покупателей, подбирающих бумаги на первом же провале после восходящего движения российского рынка, стартовавшего в конце прошлой недели. Поэтому, если негативная динамика глобальных площадок не получит серьезного развития, или не появятся новые геополитические угрозы, наши индексы могут продемонстрировать еще одну волну роста.

Одним из ключевых событий сегодня станет заседание Банка России. Последние данные об инфляции и локальная слабость рубля придают уверенность в том, что ЦБ РФ в этот раз возьмет паузу и оставит ключевую ставку на прежнем уровне 4,25%.

Свежий опрос экономистов от Reuters указывает на смену настроений относительно августовских ожиданий: 27 из 30 опрошенных экспертов ждут сохранения ставки на уровне 4,25% и лишь трое — снижения на 0,25 п.п.

Предстоящее заседание Банка России вряд ли вызовет какие-то существенные движения на рынке акций. На курс рубля решение регулятора также если и повлияет, то незначительно. В фокусе будут именно комментарии Эльвиры Набиуллиной, а также взгляд на проинфляционные риски.

Российский рубль в четверг выглядел крайне слабо. Курс USD/RUB поднялся на 0,3%, тогда как цены на нефть Brent подскочили еще на 2,5% и вернулись выше $43. В ближайшее время пара может остаться в районе 74,5–75,5.

В четверг нефтяные котировки выросли на фоне новостей с полей встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Параметры сделки ожидаемо остались неизменными: участники сделки сохраняют объем сокращения добычи 7,7 млн б/с до конца года. При этом характер дискуссии указывал на более жесткое отношение к странам, не исполняющим свои обязательства. По информации Reuters, члены ОПЕК+ усилили давление на Ирак, Нигерию и ОАЭ, чтобы последние компенсировали свое перепроизводство. Компенсационный период был продлен с сентября до конца декабря.

В ближайшей перспективе потенциал для роста Brent выглядит ограниченным. В четверг котировки подошли к важной области торможения. Риски на стороне спроса продолжают давить на рынок.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,2%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября в минусе на 0,1% и находятся около уровня $43,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.



