Курс доллара будет стабилизироваться около уровня 75 рублей в ожидании решения и комментариев ЦБ РФ по ключевой ставке, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,1-0,5%, в диапазоне 2975-2985 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960 и 2950 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2990 и 3000 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации индекса РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"В то время, как динамика мировых цен на энергоносители остается сравнительно благоприятной для российского рынка акций, риски, связанные с возможностью усиления санкционного давления на РФ, по-прежнему препятствуют притоку внешнего капитала. На валютном рынке РФ в начале торгов возможно продолжение консолидации курса вблизи уровня 75 рубля за доллар. В течение дня на характер торгов может повлиять комментарий ЦБ РФ по итогам регулярного заседания", — добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,5-1,3% на фоне сохранения давления коронавирусных рисков на экономику США.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы в основном поднимаются – в пределах 0,7%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пределах 2%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 1,9%, японский Nikkei 225 — на 0,2%.

Стоимость нефти растет на 0,9%, до 43,69 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1808 доллара против 1,1815 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций умеренно снизился на фоне негативной динамики западных фондовых площадок. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,11%, до 2971,74 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1243,29 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 20 копеек, до 75,17 рубля, евро — на 51 копейку, до 89,07 рубля, следует из данных Московской биржи.