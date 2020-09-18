В ходе вчерашней сессии на вторичном рынке ОФЗ существенных движений опять не было. Доходности облигаций четвертый день подряд держатся на прежних уровнях. Немного слабее рынка смотрелся 6-летний ОФЗ-26219 (YTM 5,58%), поднявшийся в доходности на 2 бп. После состоявшегося в среду аукциона высоким спросом по-прежнему пользовался 10-летний инфляционный линкер ОФЗ-52003 (YTM 2,73%), реальная доходность которого вчера снизилась на 4 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 23 млрд руб., оставшись вблизи среднедневного показателя за последний месяц. При этом по объему сделок (7 млрд руб.) продолжал лидировать 14-летний ОФЗ-26225 (YTM 6,42%). В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единое направление отсутствовало; лучший результат показали 10-летние облигации ЮАР, опустившиеся в доходности на 5 бп.

Сегодня состоится заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике. Как всегда в 13:30 по московскому времени регулятор объявит свое решение по ключевой ставке, после чего в 15:00 начнется пресс-конференция руководства ЦБ. Мы ожидаем, что ставка будет оставлена без изменений, что соответствует и консенсус-прогнозу рынка. Также полагаем, что Банк России направит рынку сигнал о сохранении устойчиво мягкой денежно-кредитной политики, которая необходима для достижения в 2021 г. целевого уровня инфляции 4% на фоне затухания бюджетного импульса и вероятного в ближайшем будущем сокращения премии за риск в российских активах. По нашим оценкам, рынок ОФЗ ожидает сохранения ставок и риторики центробанка без изменений. Напомним, в последнее время регулятор придерживался формулировки о том, что будет оценивать сроки потенциального дальнейшего снижения ключевой ставки и необходимость такого снижения как такового. В опубликованном на прошлой неделе проекте Основных направлений ДКП в качестве базового сценария центробанк также указал, что ожидает сохранения мягкой денежно-кредитной политики в течение всего 2021 г., а переход к нейтральной политике (что в новом определении Банка России означает номинальный уровень ключевой ставки в 5–6%) произойдет только в 2022–2023 гг. На наш взгляд, более твердый сигнал о сохранении мягкой денежно-кредитной политики в течение длительного времени должен способствовать уменьшению наклона кривой ОФЗ, который на данный момент мы считаем слишком большим (спреды на отрезках кривой 2–10 и 5–10 лет находятся на 6-летних максимумах).