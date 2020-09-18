Группа "ИСТ" Александра Несиса и его партнеров выставила на продажу 19 млн акций Polymetal, что составляет около 4% капитала компании.

НАШЕ МНЕНИЕ: По текущим котировкам Московской биржи с учетом падения акций в четверг на 6,5% такой пакет Polymetal стоит порядка 34,2 млрд руб. Дисконт к рынку в рамках предыдущей сделки составил примерно 2,7%. Предыдущие три АВВ Polymetal в этом году прошли с дисконтом в диапазоне 2,5-3,5% к рынку. Вырученные от продажи средства компания планирует направить на погашение долга и финансирования инвестиционных проектов. Полиметалл, по нашему мнению, остается долгосрочно привлекательным активом, чему способствует рост стоимости золота и развития добывающих мощностей. 