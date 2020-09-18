Polymetal остается долгосрочно привлекательным активом
Группа "ИСТ" Александра Несиса и его партнеров выставила на продажу 19 млн акций Polymetal, что составляет около 4% капитала компании.
НАШЕ МНЕНИЕ: По текущим котировкам Московской биржи с учетом падения акций в четверг на 6,5% такой пакет Polymetal стоит порядка 34,2 млрд руб. Дисконт к рынку в рамках предыдущей сделки составил примерно 2,7%. Предыдущие три АВВ Polymetal в этом году прошли с дисконтом в диапазоне 2,5-3,5% к рынку. Вырученные от продажи средства компания планирует направить на погашение долга и финансирования инвестиционных проектов. Полиметалл, по нашему мнению, остается долгосрочно привлекательным активом, чему способствует рост стоимости золота и развития добывающих мощностей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200918/832042709.html