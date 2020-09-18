Банк России вряд ли удивит понижением ставки
В последнее время консенсус касательно предстоящего решения Банка России довольно прочно сместился в сторону сохранения ключевой ставки без изменения. Мы полностью солидарны (Росбанк: 4.25%), но будем внимательно следить за пресс-релизом и конференцией Э.Набиуллиной, так как возможны новые сигналы на перспективу октябрьского (23 октября) и декабрьского заседаний (18 декабря).
В первую очередь, это непосредственно риторика относительно дальнейших действий. Несмотря на анонс скорой публикации прогнозной траектории ключевой ставки, мы не ожидаем ее на ближайших заседаниях. Поэтому ключевая вербальная коммуникация – фраза «оценка целесообразности снижения на дальнейших заседаниях» (все еще вероятный сценарий) или ее отсутствие – останется ключевым сигналом на ближайшую перспективу.
Альтернативным способом коммуникации может стать оценка развития ситуации в экономике. Прогнозы были обновлены в июле (инфляция 3.8-4.2% на конец 2020 и 3.5-4.0% на 2021 гг.), после чего были опубликованы данные по ВВП во 2к’20 и возобновлены опросы инфляционных ожиданий: все вместе может потребовать качественной оценки прогнозов (количественный пересмотр возможен лишь в октябре вместе с публикацией доклада о ДКП). В частности, мы будем следить за коммуникацией еще не опубликованных данных по экономике (релиз запланирован после заседания Банка России) и результатов опроса инФОМ инфляционных ожиданий в сентябре (их повышение или стагнация – повод задуматься о риторике).
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