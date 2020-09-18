Результаты пересмотра индексов FTSE и MVIS вступят в силу сегодня после закрытия торгов.

Стоит напомнить, что самым значительным изменением в результате пересмотра индексов индекс-провайдером FTSE стало включение UC Rusal. Изначально агентство объявило о включении акций, торгующихся в Гонконге (486 HK) в гонконгскую часть индекса. Позднее, в результате планируемой смены юрисдикции компании агентство решило увеличить вес торгуемых в России акций (RUAL RX) в российской части индекса. Мы ожидаем, что в результате этого шага пассивный приток инвестиций в акции компании составит 26 млн долл. (5,1x). Кроме того, FTSE включит POG в индекс UK Small, в результате чего приток в эти акции составит 39 млн долл. (3,7x), и исключит из российского индекса RNFT (пассивный отток 7 млн долл., 62x). Кроме того, будут снижены веса LKOH (91 млн долл., 0,9x) и RTKM (3млн долл., 0,7x).

Что касается MVIS, POG будет включен в индекс MVIS Junior Gold Miners (MVGDXJ, ориентир для ETF-фонда VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF, GDXJ). Дополнительный пассивный приток может составить 54 млн долл. (5,1x), в результате чего общий приток (MVIS + FTSE) может вырасти до 93 млн долл. (8,8x).

Единственным изменением в составе индекса MVIS Russia (MVRSX, ориентир для ETF-фонда VanEck Vectors Russia, RSX) станет замена RKMD LI на RTKM RX, что предполагает приток/отток инвестиций в объеме 15 млн долл. (акции взаимозаменяемые, так что это едва ли окажет влияние на рынок, поскольку чистый поток близок к нулю). Что касается изменения весов, сильнее всего были повышены веса OGZD (+152 бп, до 8%; приток 17 млн долл., 0,1x совокупного среднедневного объема торгов за месяц в Лондоне и в Москве), LKOD (+131 бп, до 7%; приток 15 млн долл., 0,2x) и ATAD (+96 бп, до 5,50%; приток 11 млн долл., 1,3x среднедневного объема торгов за месяц в Лондоне). Самое заметное снижение весов произошло в YNDX UW (-212 бп, до 4,5%; отток 24 млн долл., 0,04x), POLY LN (-154 бп, до 4,5%; отток 17 млн долл., 0,3x) и PLZL LI (-126 бп, до 5%; отток 14 млн долл, 0,2x). Однако в сравнении со среднедневным объемом торгов эти изменения минимальны. Кроме того, мы отмечаем приток в NVTK LI (6 млн долл., 0,5x) и отток из MGNT LI (5 млн долл., 1x).

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