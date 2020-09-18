Мы ждем сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% по итогам сегодняшнего заседания ЦБ. Одновременно комментарий регулятора останется довольно мягким. Консенсус-прогноз также не предполагает пересмотра ставки в ходе сегодняшнего заседания.

Стандартные аргументы в пользу подобного решения – ускорение годовых темпов инфляции и возросшие риски ослабления рубля. Мы также полагаем, что Банк России по мере приближения к концу цикла смягчения денежно-кредитной политики будет проявлять дополнительную осторожность, максимально откладывая последнее снижение ключевой ставки.

Сигнал, что цикл смягчения окончен и ставка в дальнейшем будет оставаться без изменений, а через какой-то промежуток времени Центробанк перейдет к повышению ставки, может оказать негативное влияние на рынок рублевого долга, спровоцировав распродажу со стороны нерезидентов.

Динамика инфляции в последние месяцы не дает возможности рассчитывать на то, что в случае реализации базового сценария ЦБ ставка может опуститься ниже 4% в среднесрочной перспективе, такое, с нашей точки зрения, возможно лишь при дезинфляционном сценарии.

Поэтому мы считаем оптимальным в сложившейся ситуации сохранение ставки на уровне 4,25%. Впрочем, до конца года еще одно снижение ставки на 25 б.п. кажется весьма вероятным. После этого цикл смягчения ДКП будет с высокой степенью вероятности завершен.