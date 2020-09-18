Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на историческом минимуме в 4,25% годовых. Основными аргументами в пользу паузы в цикле смягчения стали ускорение инфляции, улучшение ситуации в экономике, ослабление курса рубля, возросшая волатильность на мировых рынках и усиление санкционных рисков.

В условиях пострадавшей от пандемии экономики и умеренной инфляции ЦБ сохраняет поддержку совокупного спроса монетарными методами. Ключевая ставка осталась существенно ниже нейтрального диапазона 5-6%, что говорит о стимулирующей спрос и инфляцию денежно-кредитной политики.

При этом Банк России оставил осторожный сигнал о возможности последующего смягчения ДКП – регулятор «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». ЦБ отмечает, что в среднесрочной перспективе дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными, хотя на краткосрочном горизонте проинфляционные риски несколько возросли.

Отметим, что в России, как и во многих развивающихся странах, цикл монетарного смягчения подошёл к концу. Приближение выборов в США (3 ноября) усиливает неопределенность на мировых рынках, а также увеличивает вероятность антироссийской санкционной риторики. Кроме этого, возросли риски усиления конфронтации России с Западом как из-за политического кризиса в Белоруссии, так и из-за обвинений в отравлении А.Навального.

Полагаем, что в случае сохранения повышенной неопределенности из-за внешних рисков уровень 4,25% может стать дном текущего цикла снижения ключевой ставки. При ослаблении геополитических рисков, вероятно, уже после выборов в США, Банк России может еще раз снизить ключевую ставку до уровня 4% для закрепления инфляции вблизи целевых 4% в 2021 году.