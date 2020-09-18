К середине торгового дня российские фондовые индексы вышли в небольшой минус ввиду недостаточных оснований для развития восходящего движения. Индекс Мосбиржи к 13.45 мск снизился на 0,39% до 2960,23 пункта. Индекс РТС упал менее чем на 0,1%, до 1242,34 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5 %против доллара и евро. Доллар, однако, оставался выше 75 руб., а евро опустился немногим ниже 89 руб. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4,25%. Пресс-конференция регулятора традиционно пройдет в 15.00 мск.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги РусГидро (+2,56%) и котировки ФСК ЕЭС (+2,12%). В лидерах снижения были бумаги Петропавловска (-2,12%) и акции En+ Group (-1,94%).

С технической точки зрения акции ФСК ЕЭС поднялись к пикам с марта и в целом обладают неплохими шансами развития повышения при способности удержать уровень 0,20800 руб. ADX недельного графика указывает на преобладание восходящего тренда, сила которого, однако, пока невелика. При закреплении выше 0,20800 руб. бумаги могут совершить скачок к 0,2200 руб., а при неспособности удержать сопротивление вернуться к 0,1955-0,2000 руб.



