Режим снижения всех пока устраивает
Мы пережили сложный день. Наверное, это был самый напряженный день на этой неделе. После пресс-конференции Председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду вечером погода на фондовом рынке резко испортилась и настроение инвесторов пошло под откос. До начала основной торговой сессии были даже опасения, что мы можем увидеть на рынке panic sell, и инвесторы скатятся в серьезную распродажу.
К счастью, пока этого не случилось, хотя в ходе торговой сессии индекс NASDAQ вновь снизился до очень опасного уровня поддержки в 10800 пунктов, ниже которой виднеется маленькая пропасть. Но опять же к счастью, ниже этого серьезного уровня мы не пошли и закрылись на 0,1% выше этой опасной черты.
На отраслевом уровне картина мало изменилась по сравнению с предыдущими днями. По-прежнему под давлением продавцов находятся акции из наиболее благополучных секторов – технологического, коммуникационных услуг и циклических потребительских товаров и услуг.
Компании именно этих секторов выросли более всего в эпоху коронавируса, и теперь мы вполне закономерно наблюдаем в них фиксацию прибыли, которая продолжается фактически с начала сентября. Радует здесь только то, что эта фиксация не слишком активная и котировки все же не летят сломя голову вниз и плавно спускаются с горки, теряя по несколько процентов ежедневно.
Такой режим снижения, судя по всему, всех пока устраивает. Но не только фиксацией прибыли жив рынок. Налицо отрадная вещь – инвесторы начали, хоть и потихоньку, но все же достаточно стабильно подбирать хорошо подешевевшие акции промышленных компаний.
Особенно уверенно чувствуют себя в последние дни акции General Electric (GE, +4,44%), которые за последние два дня подорожали более чем на 15% на информации об уверенном росте свободного денежного потока компании.
Выступая на конференции, генеральный директор General Electric Ларри Калп сообщил, что компания добивается «хороших успехов» в сокращении затрат на 2 миллиарда долларов и экономии денежных средств в размере 3 миллиардов долларов для борьбы с пандемией коронавируса. Калп добавил, что ключевые рынки стабилизируются и результаты постепенно улучшаются. Он также сказал, что ожидает, что свободный денежный поток станет положительным во второй половине этого года.
По итогам торгов ценными бумагами иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в четверг 17 сентября было заключено 820 тысяч сделок с акциями 1228 эмитентов на общую сумму более 853 миллионов долларов США.
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