Отступив от исторического максимума в $2 064/унц., цены на золото дрейфуют в диапазоне $1 900-2 000, что соответствует нашим ожиданиям консолидации после ралли. Факторы, толкающие цены на золото вверх – смягчение ДКП в мире, торговая напряженность, новые волны COVID-19 – сохраняются. Мы полагаем, что цена золота продолжит рост, и подтверждаем наш прогноз стоимости на уровне $2 250/унц. в 2021 и $2 350/унц. в 2022. Среди рисков снижения цены, которые, впрочем, вряд ли реализуются, мы отмечаем: 1) шоковый обвал на рынке (такие события, как мы наблюдали в 2008 и 2020, бьют и по золоту); 2) ужесточение ДКП в случае успешной вакцинации населения и быстрого восстановления экономики.

Пересмотр моделей: цены на золото, курс рубля, проекты

Мы обновили наши модели по Полюсу и Полиметаллу с учетом операционных и финансовых результатов за 1П20, также включив в них прогноз на 2П20. Повышение целевых цен было обусловлено в основном следующими факторами: 1) ожидания дальнейшего роста цен на золото в 2020-23; 2) ослабление рубля (в наши модели теперь заложен средний курс 72 руб./$). Наша модель также учитывает расширение производственных мощностей Полюса на браунфилде Благодатное – мы ожидаем, что освоение $400 млн капзатрат даст возможность компании нарастить объемы добычи руды до 15 млн т в год, начиная с 2024. По Полиметаллу наша модель учитывает проект второй автоклавной линии Амурского ГМК (АГМК-2) и Нежданинское.

Полюс Золото: цель – $140/расписку, рейтинг ВЫШЕ РЫНКА

Нам по-прежнему нравится Полюс – золотая «голубая фишка» среди российских акций – и мы видим потенциал роста 23%, если наш оптимистичный прогноз по цене золота материализуется. Полюс предлагает инвесторам одни из самых крупных запасов золота в мире (61 млн унц., срок эксплуатации 21 год) с полностью открытым способом добычи и одними из самых низких в мире затрат (TCC $366/унц. в 2019). Полюс торгуется с форвардным консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 9.6x, который не выглядит дешевым относительно собственного среднего 5-летнего значения 7.3x. Мы считаем, что следующим катализатором для Полюса станут новости по Сухому Логу, а главные риски связаны с потенциальным навесом акций со стороны основного акционера.

Полиметалл: цель – 2,400 пенсов, рейтинг ВЫШЕ РЫНКА

Полиметалл предлагает инвесторам превосходные операционные достижения, высокие дивиденды (2020 доходность 6%) и рост производства до 1.7 млн унц. в 2023 (против 1.5 млн унц. в 2020). Главное отличие от Полюса заключается в более высокой себестоимости производства (TCC $655 в 2019), а также в том, что приблизительно 15% его выручки приходится на более цикличное серебро. Полиметалл торгуется с форвардным консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 8.3x, против собственного среднего 5-летнего значения 7.8x. Из-за привлекательной оценки мы предпочитали Полиметалл Полюсу до появления новостей о потенциальном повышении НДПИ.