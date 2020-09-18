Ожидаемо Банк России принял решение не менять ключевую ставку, она осталась на уровне 4.25%.

Самое интересное, на мой взгляд, это часть в сопроводительном тексте ЦБ, где говорится о краткосрочном росте инфляции и влиянии на этот процесс ослабления рубля. Банк России дает понять, что снижение национальной валюты стало оказывать негативное влияние на инфляцию.

На прошедшей неделе это уже второй четкий сигнал от наших финансовых властей о нежелательности дальнейшего ослабления национальной валюты, ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил о недоцененности рубля.

В первые минуты после решения ЦБ реакции на валютном рынке не было, пара доллар-рубль торговалась в узком диапазоне в районе 75. Думаю, что не стоит игнорировать такие очевидные сигналы. Есть вероятность, что уже на следующей неделе может начаться укрепление нашей валюты, рубль может уйти в новый диапазон 73-75.

Целью движения будет уровень 73, с перспективой выхода в район 72. Возобновление роста на мировых рынках и снижение рисков будет способствовать этому движению.