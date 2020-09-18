Точкой в событиях всей этой недели стало решение Центробанка не изменять уровень ключевой ставки. Регулятор решил оставить ее на прежнем уровне в 4,25%. Разговоры о том, как ЦБ поступит с ключевой ставкой, велись на рынке на протяжении всей недели. Сообщество больше склонялось к тому, что ставку не понизят, так как для этого не было предпосылок, а напряженность в стране и в мире выросла. Что в конечном итоге и произошло.

На экономической арене каких-то серьезных изменений не произошло, на настроения рынка в большей степени влияли новости политики. Ситуация с Навальным обострила отношения России с Евросоюзом, ведется обсуждение возможных антироссийских санкций, вплоть до приостановки строительства Северного Потока-2.

На этом фоне Германия предложила компромисс: вложить около 1 млрд евро в строительство портов для доставки топлива из США, но чтобы при этом чтобы ЕС не препятствовал достройке Северного Потока. Как будут развиваться события – непонятно, но влияние на рынок они, безусловно, будут оказывать.

На настроение инвесторов влияет также обострение ситуации в Белоруссии. Лукашенко закрывает все западные границы. Реакция Европы пока не последовала.

Наши заокеанские соседи на этой неделе вели себя довольно тихо. Единственное, что влияло на рынок – это решение ФРС США не смягчать денежную политику и не понижать в дальнейшем ставку. Однако существенного влияния на индекс доллара они не оказали.

На курс рубля по-прежнему будет влиять динамика нефтяных цен и развитие событий на политической арене. Нефть остается на уровне стабильных 40 долларов за баррель топлива марки Brent. Изменения курсов на следующую неделю не ожидается.

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 74 – 75,5 рублей за доллар, 88 – 89,5 рублей за евро.