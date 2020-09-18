События вокруг сервиса TikTok развиваются по неожиданному сценарию. Администрацию Трампа не устроили параметры сделки между китайской ByteDance и компанией Oracle, которая получит статус совладельца и младшего партнера по бизнесу. На этом фоне произошло сразу два события. Первое: Минторг США выпустил постановление о блокировке приложения с 20 сентября (фактически речь идет о запрете на новые скачивания). И второе: компания ByteDance внезапно переиграла сделку с Oracle таким образом, чтобы уступить долю не только ей, но также Walmart. В сумме с другими американскими корпоративными акционерами, в частности компанией Sequoia Capital, General Atlantic и Coatue Management пять юридических лиц из США совокупно получат больше 50% в капитале американского подразделения TikTok.

Что касается самой блокировки, то Минторг фактически оставил два дня на переговоры между властями и компанией ByteDance: пока постановление не подписано президентом Трампом, санкции действовать не будут. Кроме того, согласно документу, TikTok продолжит функционировать на территории США. Его можно будет использовать на индивидуальных устройствах, а также в коммерческих целях и устанавливать заново с сайта разработчика или из других источников. Единственным ограничением станет то, что приложение исчезнет из официальных магазинов приложений App Store и Google Play. Более широкие технические запреты Минторг отложил до 12 ноября. Какие это могут быть запреты, не сообщается.

Что касается новой схемы продажи, то мы видим, что ByteDance не теряет надежды продать свой сервис как можно дороже, сохранив при этом фактический контроль над бизнесом. Вероятность того, что администрация согласится на продажу TikTok широкому пулу инвесторов, не очень высока. Хотя, объективно говоря, ByteDance выдвинула очень взвешенное предложение: вхождение Oracle и Walmart в капитал китайской компании на правах миноритариев позволит им иметь своих представителей в совете директоров, а значит, иметь доступ к информации о том, собирает TikTok информацию о пользователях или нет, и передает ли он ее правительству Китая. Напомню, что именно данный вопрос стал причиной, по которой Трамп настоял на продаже сервиса.

Игроки рынка довольно нейтрально отнеслись к происходящему. Акции Oracle и Walmart перед открытием пятничной сессии торговались без особой динамики, что говорит о слабом интересе к вновь предложенной сделке. В широких индексах США, как и в бумагах китайских IT-компаний сегодня не наблюдается внятной динамики. Из этого можно сделать вывод, что угрозу блокировки TikTok и возможных последствия для отношений США и Китая рынок не воспринял всерьез. Мы ожидаем успешного завершения переговоров по смене акционеров сервиса. И закладываем успешное IPO TikTok в этом году или начале следующего – отчасти благодаря той «рекламе», которую администрация США сделала видеосервису своими действиями.