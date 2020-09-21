В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись в среднем в минусе – усиление санкционных рисков и возможность повышения налогового бремени на сырьевые отрасли негативно повлияли на спрос на рынке акций. В итоге Лукойл (LKOH) подешевел на 2.4%, Татнефть (TATN) – на 1.9%, Роснефть (ROSN) – на 1.6%, Северсталь (CHMF) – на 1.4%, Газпром (GAZP) – на 1.3%. Между тем было отмечено повышение по бумагам РусАла (RUAL, +3.2%), которые с сегодняшнего дня входят в состав фондовых индексов семейства FTSE.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции корпорации Квадра (TGKDP) подорожали на 4.1%, обыкновенные акции группы ЛСР (LSRG) – на 2.8%, привилегированные акции банка Возрождение (VZRZP) – на 2.5%.

Фондовые индексы США понизились на 0.9% — 1.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Продолжение консолидации по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Активность инвесторов на рынках акций в целом носит ограниченный характер из-за рисков, связанных с распространением COVID-19 и возможной необходимостью усиления ограничительных мер в отдельных странах. Опубликованное в прошедшие выходные расследование Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) в отношении крупных мировых банков также может повлиять на характер торгов на западных фондовых площадках. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 75.5 по паре доллар-рубль.