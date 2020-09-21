Российский рынок акций завершал предыдущую неделю снижением. В пятницу падали все ключевые западные фондовые площадки, что оказало давление и на наши индексы. Объемы торгов при этом были повышенными. На первое место по обороту внезапно вышли акции Лукойла, в которых прошли крупные сделки на аукционе закрытия.

В лидерах снижения были металлурги и нефтегазовый сектор. Среди нефтяников все акции закрывали пятничную сессию в минусе. Лишь привилегированные акции Транснефти (+0,5%) продолжили рост, что, возможно, связано с рыночными ожиданиями по поводу выплаты дивидендов. Налоговые инициативы правительства, которое пытается найти источники для покрытия бюджетного дефицита, намекают на возможность щедрых дивидендов от этой госкомпании.

Правительство России уже внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает уточнение и корректировку отдельных параметров исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Предполагается введение коэффициента в размере 3,5 к НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Также может быть расширен перечень месторождений, которые попадают под НДД. Вместе с тем, предлагается отменить льготу по НДПИ для выработанных месторождений.

Тема налоговых инициатив в ближайшее время останется центральной. Среди металлургов наиболее сильный негативный эффект при утверждении текущих параметров коснется Норникеля, Русала.

Под давлением в пятницу оказались акции Интер РАО, Юнипро и Энел Россия. Все они потеряли более процента. Интер РАО заявила о том, что никаких переговоров на тему покупки активов Юнипро и Энел Россия на данный момент не ведется. Ранее Коммерсантъ сообщал, что Интер РАО интересуется российскими активами Enel и Uniper.

После обновления исторических максимумов и достижения отметки 150 руб. в пятницу началось снижение акций Московской биржи (-1,6%). Этот откат пока воспринимается лишь в качестве технической коррекции. Пока котировки находятся выше 140 руб., актуален восходящий тренд со следующими ориентирами в районе 155 руб.

Около минимумов последних месяцев сейчас торгуются акции сразу несколько крупных нефтяников: Лукойл, Татнефть, Газпром нефть. В краткосрочной перспективе причин для ускорения роста пока нет из-за последних «налоговых» новостей, но на длинном горизонте умеренно положительный взгляд по бумагам сохраняется.

В то же время цены на нефть после уверенного отскока в первой половине прошлой недели сейчас притормозили около $43. На Brent оказывали давление новости из Ливии.

Командующий Восточной Ливией Халифа Хафтар объявил в пятницу, что договорился с правительством Триполи и снимет блокаду нефтяной добычи в течение месяца. Национальная ливийская нефтяная компания (NOC) сообщила о снятии форс-мажора на всех нефтяных месторождениях, где это возможно. Ранее Ливия добывала около 1,2 млн б/с, после чего объем производства из-за политических событий рухнул до 100 тыс. б/с.

В то же время компания Baker Hughes в пятницу опубликовала данные по буровой активности в США. Число активных буровых установок на прошлой неделе снизилось до 179 уст. (-1 уст.). Буровая активность остается на низком уровне, что является хорошим сигналом для нефтяных цен.

Российский рубль, несмотря на относительно стабильную ситуацию на рынке нефти, выглядит слабо. Курс USD/RUB в пятницу подскочил до 75,7. Причин для ускорения девальвационного импульса сегодня не наблюдается. Наоборот, есть шансы на локальный откат по доллару.

Пятничное решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% оказалось ожидаемым и не вызвало всплеска волатильности в акциях или облигациях. Регулятор оставил в пресс-релизе фразу о том, что «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Это оставляет возможность для смягчения денежно-кредитной политики, однако у нас нет уверенности, что на следующем заседании 23 октября появятся условия для снижения ставки до 4%.

Сегодня по индексу МосБиржи ожидается нейтральное открытие. Предпосылок к ускорению волны роста пока нет. Бычьим сигналом могло бы стать закрепление выше 2990–3000 п., но сегодня сложно рассчитывать на такое движение. И хотя в среднесрочной перспективе взгляд на российский рынок акций остается положительным, локальных драйверов пока недостаточно.

Напоминаем, что сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды от ММК. Размер выплат незначительный — около 1,5% от текущего уровня цен. При спокойном фоне такой гэп может быть закрыт очень быстро.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу снизился. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,07%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября в плюсе на 0,15% и находятся около уровня $43,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия пятницы.