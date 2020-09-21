В рамках предстоящей недели ожидаем перехода широкого спектра рынков в консолидацию у текущих значений. Выделим несколько факторов, которые в ближайшие сессии будут оказывать влияние на настроения инвесторов.

Так, сохраняются риски ухудшения ситуации в мировой экономике за счет пандемии. Отметим активизацию заболеваемости в некоторых странах Европы, где речь идет о второй волне коронавируса. Возможное введение странами карантинных ограничений будет способствовать негативной переоценке динамики их экономик, а значит и мировой, что окажет давление на широкий спектр активов.

Также сохраняется вероятность негативного влияния на рисковые активы со стороны отношений между США и Китаем. Рост напряженности между странами будет вести к переоценке вероятности возобновления торгового конфликта, что, в свою очередь, грозит последствиями для мировой торговли и мировой экономики.

Из поддерживающих факторов можно выделить новости по разработке вакцины от коронавируса различными компаниями. Инвесторы достаточно активно отыгрывают позитивные новости по тестированию вакцин, что способствует покупкам в рисковых активах.

Из макроэкономической статистики в рамках предстоящей недели внимание инвесторов привлечет блок предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг по широкому спектру стран. Публикация данных индикаторов может привести к пересмотру инвесторами ожиданий относительно темпов восстановления мировой экономики, что поспособствует изменению доли рисковых активов в их портфелях. Также отметим выход данных по индексу заказов на товары длительного пользования в США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. В отсутствии торгов в Японии, где сегодня празднуют День почитания старших, ведущие азиатские площадки демонстрируют снижение до 1,2%, отыгрывая пятничную динамику в Штатах. Фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,7%. На рынке энергоносителей также наблюдается преобладание продаж, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 43 долларов за баррель. Из важных факторов в ходе торгов выделим выступление главы ФРС Пауэлла, которое может оказать влияние на рыночные настроения.

Учитывая внешний фон в начале сессии ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Это приведет к отступлению индекса МосБиржи в диапазон 2900-2950 пунктов. При этом в ходе сессии рынок может частично отыграть часть потерь на улучшении внешней конъюнктуры на фоне выступления главы ФРС. Однако восстановление рынка выше отметки 2950 пунктов в рамках сегодняшней сессии выглядит маловероятным.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов ожидаем некоторого укрепления рубля к основным мировым валютам. Давление на национальную валюту окажет снижение рынка энергоносителей, однако умеренное укрепление валют развивающихся стран сдержит продажи в рубле. Плюс к этому, в ближайшие сессии национальную валюту будет поддерживать подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на пятницу. На таком фоне в начале дня пара доллар/рубль может отступить в район 75,5 рубля, после чего ожидаем переход в боковое движение у достигнутых значений с попытками национальной валюты продолжить восстановление. При этом в рамках торгов доллар удержит позиции в нижней половине диапазона 75-80 рублей.