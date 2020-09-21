В пятницу российский рынок акций снизился на 0,7%, реагируя на ухудшение внешнего фона: с открытием фондовых площадок США по американскому рынку прошли распродажи. Никаких особых причин для негативной динамики американских индексов нет. Затягивание вопроса с принятием очередной программы стимулирования американской экономики, очередное обострение американо-китайских отношений и рост заболеваемости коронавирусом в мире — скорее поводы, нежели весомые причины для сокращения позиций по акциям.

Но так или иначе, а сегодня с утра фьючерсы на американские индексы теряют полпроцента.

Таким образом, откроемся мы небольшим снижением, а дальше ход торгов будет определяться исключительно настроениями на Западе, поскольку собственных идей у нас не много.

Из последних опять выделяем Сбербанк, который будет выглядеть лучше рынка на фоне приближающейся отсечки реестра под дивиденды. Дивидендная доходность более чем в 8% выглядит очень привлекательной. Сбер является одной из самых сильных бумаг российского рынка, и дивидендный гэп может быть закрыт очень скоро. Поэтому на просадках бумаги банка стоит покупать как спекулятивно, так и среднесрочно.

Минфин согласовал законопроект о повышении налогов на добычу металлических руд и сырья для производства удобрений. Документ уже внесен в Госдуму. На этом фоне в пятницу продолжилось падение акций металлургов. Однако рост налоговой нагрузки на отрасль не является критической, выпадающие доходы во многом будут компенсированы девальвацией рубля. Поэтому акции прежде всего черных металлургов можно начинать аккуратно подбирать на просадках.

В пятницу нефть откатилась от сопротивления 43,5 доллара за баррель. Поводом для этого стало сообщение о намерении Ливии начать экспорт нефти после 9-месячного перерыва. Но этот негатив частично компенсируется новым ураганом, который надвигается на США. Перед открытием российских торгов нефть стоит в районе 43 доллара за баррель.

Рубль в паре с долларом в пятницу неожиданно упал на 0,7%, хотя особых поводов для этого не было. Возможно, сказался «эффект пятницы» когда часть трейдеров решила захеджировать рублевые позиции покупкой валюты.

Сегодня в первой половине дня рубль попробует укрепиться. Сильным сопротивлением выступает отметка 75, и поводов для ухода под нее нет. Техническая картина для рубля также негативна: пара доллар-рубль пока остается в восходящем канале. Поэтому при малейшем негативе пара пойдет к верхней границе коридора, в район 77 руб за доллар.