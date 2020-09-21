Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Металлы и нефть дешевеют. Индексы Азии в минусе. Глобальный рынок финансовых услуг вновь под пристальным вниманием из-за информации от американского Минфина об участии крупнейших банков в схемах отмывания нелегальных доходов на $2 трлн в течение двух десятилетий. Впрочем, если обратить внимание на доллар, то можно обнаружить укрепление валют сырьевой группы AUD, CAD и NZD, что говорит всё же в пользу аппетитов к риску, хотя и достаточно сдержанных. Ждём от российских индексов небольшой просадки в начале дня при относительно стабильном рубле.

О рынках

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2910,51 п. до 2951,79 п., а РТС с 1223,05 п. до 1228,64 п. Пара EUR-USD упала с $1,1847 до $1,1842. Пара USD-RUB поднялась с 75,05 до 75,75, а EUR-RUB с 88,85 до 89,67. Нефть Brent подорожала с $39,83 до $43,25 за баррель. Контракт золота на Comex поднялся в цене с $1947,90 до $1962,10 за тройскую унцию. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 3340,97 п. до 3319,47 п.

Прошедшая неделя оказалась относительно спокойной в новостном плане. Однако предупреждения от председателя ФРС Джерома Пауэлла о необходимости новых фискальных стимулов для обеспечения дальнейшего восстановления экономики США напугали рынки. Во всяком случае, стимулов этих пока нет и до выборов американского президента их может не быть. Соответственно, инвесторы начали проявлять осторожность, избавляясь от наиболее перегретых бумаг. По направлению американо-китайских отношений новых обострений не было, но Белый Дом одобрил стратегическое партнёрство Oracle и китайской ByteDance в рамках социальной сети TIKTOK. Для российского рынка пока нет непосредственных угроз, но риторика в Европе и США по делу Навального намекает на новые рестрикции. Также в США вновь звучат обвинения в адрес РФ по поводу вмешательства уже в текущие выборы. Нефть получила поддержку в виде жёсткой риторики производителей в рамках соглашения OPEC+. Саудовская Аравия предостерегла спекулянтов от игры на понижение.

Япония в понедельник отдыхает по случаю Дня почитания старших. Народный Банк Китая проведёт ревизию ставок. В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Вечером выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Также выступит член совета управляющих ФРС Лаэл Брэйнард. В России бумаги ММК будут торговаться последний день с дивидендами 0,607 рублей на акцию.

Япония во вторник продолжает отдыхать, но уже по случаю Дня осеннего равноденствия. По ночному времени в Москве выступит президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Также в США, но уже вечером, выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке. Вновь выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Американский институт Нефти отчитается по запасам за прошлую неделю. В России остановка торгов бумагами «РусАл» на Московской Бирже до 28 сентября.

В среду 23 сентября будут выходить предварительные индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор деловой активности еврозоны снизится до 51,7 п. в сентябре по сравнению с 51,9 п. в августе. Резервный Банк Новой Зеландии примет решение по ставке, но изменений в денежной политике не ожидается. В США выступают президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер. Выйдут индексы цен на жильё. Индикатор деловой активности в США в сфере услуг может снизиться до 54,7 п. с 55,0 п., а в промышленности подняться до 53,2 п. с 53,1 п. Далее отчёт Минэнерго по американским запасам нефти и нефтепродуктам.

Новая Зеландия сообщит в четверг данные по экспорту и импорту за август. Банк Японии опубликует протокол последнего заседания. В Европе Национальный Банк Швейцарии примет решение по ставке, но изменений в денежной политике не ожидается. Далее в Германии индексы текущих экономических условий, деловых ожиданий и делового климата IFO. В США отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице. Далее статистика продажи нового жилья за август. В России последний день торговли акциями «Белуга Групп» с дивидендами 10 рублей на акцию.

Пятница будет достаточно скудной на важные отчёты. Банк Англии опубликует ежеквартальный бюллетень. В США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования. Baker Hughes отчитается по активным буровым. В России последний день торговли акций «Детского мира» с дивидендами 2,5 рублей на бумагу.

Азиатские рынки начали новую неделю со снижения. Одной из главных тем дня стали данные Reuters из источников в Минфине США о том, что ряд глобальных банков участвовал в подозрительных транзакциях на $2 трлн в период с 1999 по 2017 годы. В числе провинившихся банков есть и J.P. Morgan, а также Standard Chartered и HSBC. Акции последних активно снижались на бирже в Гонконге. В самих банках указывают на то, что они уже долгое время делают значительные вложения в отслеживание подозрительных транзакций и, естественно, не участвуют в них преднамеренно. Вероятно, что в обозримом будущем американская сторона может вчинить иски таким банкам с конечной целью пополнения бюджета США. В Китае Народный Банк сохранил ставки для премиальных заёмщиков на прежнем уровне 3,85% на год и 4,65% на пять лет. К 8:40 мск Hang Seng — 24076,91 п. (-1,55%), Shanghai Composite — 3318,41 п. (-0,59%).

Не успели американские нефтяники восстановить производство после ураганов «Лаура» и «Салли», как новый тропический шторм «Бета» угрожает платформам около побережья Луизианы и Техаса. Однако реакция котировок нефти была сдержанной. В конце прошлой недели давление на рынок оказали новости из Ливии, где командующий Халифа Хафтар объявил о снятии блокады с месторождений и экспортных терминалов. Соответственно, на рынке усилились опасения, что в условиях второй волны COVID-19 предложение нефти может увеличиться существенно выше потребностей глобальной экономики. И немного о золоте. Металл смог подорожать за прошлую неделю, что также отражается в резервах биржевого фонда SPDR Gold Trust. Они выросли с 1248,00 тонн до 1259,84 тонн. На прошлой неделе ФРС подтвердила свои намерения сохранять ставку около нуля, как минимум, до конца 2023 года. ФРС будет проявлять больше терпимости к инфляции, дабы позволить ей компенсировать периоды низких темпов роста цен. К 9:00 мск Brent — $43,01 (-0,32%), WTI — $41,19 (-0,31%), Золото — $1959,1 (-0,15%), Медь — $6845,38 (-0,35%), Никель — $14880 (-0,16%).

Индекс доллара снижался на 0,15% до 92,78 п. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,186 (+0,2%), GBP-USD — $1,295 (+0,28%), USD-JPY – 104,33 (-0,19%).



