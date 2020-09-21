Российские рынки завершили предыдущую неделю коррекцией на достаточно слабом внешнем фоне. Индекс РТС потерял 2,28%, завершив тоги на отметке 1228,64 п.; индекс Мосбиржи просел на 0,67%, до 2951,79 п. Корректирующиеся перед выходными Америка и Европа не оставили шансов на рост отечественным индексам даже при достаточно крепкой нефти.

Напомню: и прогнозы спроса на энергоносители, и надвигающийся на юго-восток США ураган вытолкнули стоимость углеводородов наверх еще в четверг. Опубликованные в пятницу данные Baker Hughes о недельном изменении числа активных буровых установок оказались неоднозначными: их количество снизилось на одну единицу, до 179 шт., а общее число буровых установок выросло на столько же, до 255. Впрочем, последнее время рынки вяло реагируют на данную статистику. К 7:38 мск баррель нефти Brent стоит $43,17, а WTI — $41,13, что было примерно и в пятницу.

В итоге пятничных торгов в лидерах роста оказались бумаги «РУСАЛа» (+3,17%), ЛСР (+2,83%), НМТП (+2,68%), ФСК ЕЭС (1,86%) и «АЛРОСы» (1,60%). Сильней остальных снизились «Петропавловск»» (-4,96%), САФМАР (-3,37%), QIWI (-2,75%), «ЛУКОЙЛ» (-2,43%) и префы «Мечела» (-1,99%).

Краткосрочный восходящий тренд и выход MACD в положительную область не должны вводить в заблуждение. Рынки сильно перегреты, и коррекция может случиться в любой момент.

Китай рано утром уже принял решение по ставке, оставив ее неизменной на уровне 3,85%, как и ожидалось специалистами. Сегодня выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард и глава ФРС Джером Пауэлл. Пройдет заседание совета директоров «Транснефти» и «ИнтерРАО», состоится внеочередное собрание акционеров «Лензолота», будет последний день для попадания в реестр акционеров ММК для получения дивидендов за 1 полугодие 2020 г.

К 8:50 мск фьючерсы на основные биржевые индексы торгуются в небольшом минусе. Скорей всего, на этом фоне и нас ждет аналогичное открытие: в районе нуля или в небольшом минусе.