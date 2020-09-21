Неделя завершилась на минорной ноте ЦБР ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Российский рынок акций в прошлую пятницу преимущественно консолидировался вблизи уровней четверга, но к закрытию индексы заметно снизились, и по итогам торгов индекс РТС потерял почти 1,2%, а индекс Мосбиржи – около 0,7%. Стабилизация цен на нефть после роста днем ранее на новостях со встречи мониторингового комитета ОПЕК+ могла бы поддержать рынок, однако три основных фактора – негативная динамика на европейских площадках, опасения, что металлурги и некоторые другие компании российского сырьевого сектора окажутся в следующем году под дополнительным налоговым давлением, а также угроза новых антироссийских санкций, в том числе в отношении проекта «Северный поток – 2», – заставляют инвесторов воздерживаться от вложений в российские активы.

Решение совета директоров ЦБР оставить ключевую ставку на текущем уровне 4,25% было вполне ожидаемым и поэтому заметно не повлияло на рынок. В пресс-релизе банк сохранил мягкую риторику, повторив, что на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Мы полагаем, что пространство для небольшого снижения ключевой ставки попрежнему есть, и наш прогноз на конец года неизменный – 4%, но сроки этого снижения будут зависеть от краткосрочной конъюнктуры. Европейские индексы в пятницу снова отступили, индекс EuroStoxx 50 просел на 1%.

Ситуация с коронавирусом в Европе все больше осложняется. Прирост заболеваний во Франции в пятницу оказался максимальным с момента отмены карантина, в Германии число заболевших за сутки превысило показатель апреля, когда наблюдался пик заражений. Соответственно, усилились опасения, что правительствам еврозоны придется вводить новые ограничения, которые негативно отразятся на бизнес-активности. Как сообщили СМИ, ЕЦБ изучает результаты программы выкупа активов, запущенной во время пандемии, чтобы оценить, как долго она должна продолжаться. Американские индексы в пятницу снова упали, к завершению сессии S&P 500 и Nasdaq потеряли по 1,1% каждый.

Текущая неделя не богата важной статистикой. Однако предварительные значения индексов PMI для США и Европы, которые выйдут в среду, представляют несомненный интерес, поскольку отражают оценку ближайших перспектив экономики бизнес-агентами. В Европе индексы показали в августе ухудшение, хотя и остались выше критического уровня 50 пунктов, в США же они выросли по отношению к июльским значениям, но остальная статистика за август оказалась в целом слабее, чем месяцем ранее. Соответственно, ухудшение индексов PMI в сентябре может негативно отразиться на настроениях инвесторов. Сегодня азиатские рынки в основном снижаются, как и фьючерсы на американские и европейские индексы, а нефтяные котировки колеблются возле уровней вечера пятницы. Японский рынок закрыт по случаю праздника. Российские фондовые индексы начнут день в небольшом минусе.