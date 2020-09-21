Спад в розничной торговле неожиданно углубился. В пятницу Росстат опубликовал данные по динамике ключевых экономических индикаторов за август. Как мы уже писали, в прошлом месяце промышленное производство снизилось на 7,2% (здесь и далее – год к году) по сравнению с падением на 8% месяцем ранее. При этом ситуация в добывающей промышленности улучшилась благодаря ослаблению ограничений в рамках сделки ОПЕК+.

В то же время спад в обрабатывающей промышленности усилился, чему способствовало временное снижение потребительского спроса, а также возросшая турбулентность на финансовых рынках. Оборот розничной торговли уменьшился на 2,7% после минус 1,9% в июле.

Торговля продовольственными товарами сократилась на 4,1%, а непродовольственными – на 1,2%. Грузооборот транспорта снизился на 5,2% после сокращения на 8,3% в июле. Перевозки по железной дороге выросли на 1,2%, а объемы трубопроводного транспорта упали на 11,2%. Объем строительных работ стал меньше на 0,6% после снижения на 0,2% в июле. При этом ввод жилья увеличился в августе на 4,9% после сокращения на 14,9% в предыдущем месяце.

Платные услуги населению просели на 18,8% после июльских минус 25,5%. Производство сельскохозяйственной продукции в августе выросло на 4,4% по сравнению с плюс 4% месяцем ранее. Безработица повысилась до 6,4% экономически активного населения с 6,3% соответственно.

Ожидаем продолжения позитивных тенденций в экономике. Согласно нашим расчетам, в августе российский ВВП снизился на 5,3% после падения на 6,6% в июле 2020 г. Основной положительный вклад в экономическую динамику в июле снова внесло сельское хозяйство, производство в котором продолжило расти умеренными темпами. Кроме того, уменьшение глубины спада в экономике страны обусловлено улучшением ситуации в добывающей промышленности, секторе услуг, а также в транспортной отрасли. Этому способствовало заметное ослабление ограничений в рамках сделки ОПЕК+, а также постепенное восстановление спроса на платные услуги со стороны населения.

При этом негативное влияние на темпы роста экономики оказала розничная торговля, спад в которой углубился из-за исчерпания эффекта отложенного спроса, который наблюдался в июне–июле на фоне снятия санитарных ограничений. Тем не менее мы ожидаем дальнейшего развития позитивных тенденций в российской экономике благодаря реализации мер поддержки населения и бизнеса, а также значительному смягчению денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Мы подтверждаем прогноз спада российского ВВП на 5,7% по итогам текущего года, однако видим существенные возможности для того, чтобы в конечном итоге рецессия оказалась заметно менее глубокой.



