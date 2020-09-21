Рынок акций РФ снизится на ухудшении внешнего фона, рубль подрастет в начале дня, полагают аналитики.

Снижение стоимости нефти и зарубежных площадок будет давить на российский рынок акций, считают они.

ПРОГНОЗЫ

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2935-2945 пунктов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В отсутствие торгов в Японии, где сегодня празднуют День почитания старших, ведущие азиатские площадки демонстрируют снижение до 1,2%, отыгрывая пятничную динамику в Штатах. Фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,7%. На рынке энергоносителей также наблюдается преобладание продаж, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 43 долларов за баррель. Из важных факторов в ходе торгов выделим выступление главы ФРС Пауэлла, которое может оказать влияние на рыночные настроения", — указывает он.

Учитывая внешний фон в начале сессии аналитик ожидает преобладания продаж в российских акциях, это приведет к отступлению индекса Мосбиржи в диапазон 2900-2950 пунктов.

Нефть марки Brent, остающаяся выше 40 долларов за баррель, продолжающийся налоговый период и недооценённость российских активов будут играть в пользу рубля, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". С другой стороны, сохраняющиеся геополитические риски и глобальная потеря аппетита к риску участниками рынка будут оказывать давление, добавляет он.

"В понедельник, 21 сентября ожидаем укрепление котировок национальной валюты до уровня 75,45 рубля на открытии торгов Мосбиржи на фоне коррекции после ослабления в пятницу, прогноз по курсу доллар-рубль на сегодня 75,25-76,1 рубля за доллар", — прогнозирует Кочергин.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые рынки закрылись в минусе, продолжая тенденцию последних дней. В пятницу инвесторы отказывались от активной торговли, оценивая новости всей проходящей недели. Главным событием стало заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершилось в среду. Регулятор принял решение о сохранении процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых, а также спрогнозировал, что на этом уровне ставка будет находиться в 2020-2023 годах. Глава регулятора Джером Пауэлл в связи с этим отметил, что будущее экономики США остается неопределенным.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,5-0,62%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index снижается на 1,85%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,61%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,71%.

Стоимость нефти снижается на 0,86% — до 42,78 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,17% относительно фиксинга предыдущих торгов — до 1,1858 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу снизился на корпоративных историях и негативе от внешних площадок.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,67%, до 2951,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,18%, до 1228,64 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 58 копеек — до 75,75 рубля, евро — на 60 копеек, до 89,67 рубля, следует из данных Московской биржи.