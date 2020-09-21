Фьючерсы на американские индексы падают, европейские площадки открылись в минусе вслед за Азией.

На неделе инвесторам предстоит следить за выступлениями спикеров ФРС, включая Джерома Пауэлла (среда). Кроме того, будут выходить данные по продажам на вторичном рынке жилья за август и предварительные оценки деловой активности от Markit.

И продажи существующих домов, и PMI в Соединённых Штатах восстановились V-образно, поддерживая оптимизм на рынках. Сейчас же, когда фондовые индексы (в основном за счёт технологических акций) скользят вниз, от дальнейшего улучшения упомянутых показателей частично зависит уверенность инвесторов.

Помимо чисто технических факторов нынешней коррекции (перекупленность в акциях-тяжеловесах и секторе IT), начинают появляться более реальные поводы для опасения. Новый всплеск коронавируса в Великобритании и странах Европы, а также вводимые ими ограничения добавляют пессимизма на рынок. И хотя Трамп отверг возможность повторного локдауна в Америке, рынок США не сможет проигнорировать такой неблагоприятный фон.

Затянулась и история с новым пакетом правительственной помощи для экономики. Республиканцы экономны, Трамп настаивает на втором раунде вертолётных денег, а демократы обещают ещё больше. Экономические стимулы стали заложником предвыборной игры.

На этом фоне особенно настораживают слова главы ФРС, сказанные на прошлой неделе. Джером Пауэлл тогда заявил, что именно налогово-бюджетная поддержка имела решающее значение для экономики и заявил, что такая поддержка, вероятно, понадобится и в дальнейшем. Одним словом, ФРС не справится в одиночку.

Рынок США нащупал первую поддержку в районе 3300 пунктов по S&P 500, однако неясные перспективы нового стимула и коронавируса давят на акции сверху.