Итоги заседания Совета директоров Банка России, состоявшегося в минувшую пятницу, соответствовали ожиданиям: регулятор оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 4,25%, подтвердив намерение «оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». В ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что регулятор по-прежнему видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, в какой-то момент Банку России придется возвращаться в нейтральный диапазон, но пока руководство ЦБ видит, что это будет происходить во второй половине трехлетнего прогнозного периода (2020–2023 гг.) или даже ближе к концу этого периода. Она отметила, что, когда и какими темпами будет происходить переход к нейтральной ДКП, зависит от развития экономической ситуации, но пока об этом говорить преждевременно. В своем заявлении Банк России обратил внимание на то, что проинфляционные риски усилились, но на среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают дефляционные риски. Набиуллина также исключила вероятность запуска в России программы количественного смягчения или пересмотра цели по инфляции.

Говоря об усилении краткосрочных инфляционных рисков, Банк России ссылается на ускорение инфляции в последние два месяца (см. наш материал Инфляция в России – август: непродолжительный эффект недавнего ослабления рубля). По мнению наших экономистов, центробанк скорректирует свои прогнозы с учетом фактической статистики. Обновленный прогноз, который регулятор озвучит на заседании в октябре, скорее всего, покажет высокую вероятность отставания инфляции от цели в 2021 г., что в значительной мере будет отражать эффект от предстоящей бюджетной консолидации. С учетом этого в рамках нашего базового сценария мы ожидаем, что на заседании 23 октября Банк России понизит ключевую ставку на 25 бп, до 4,0%. По нашим оценкам, этот же сценарий заложен в котировки ОФЗ. Что еще более важно, кривая ОФЗ, на наш взгляд, по-прежнему игнорирует недавнюю корректировку в меньшую сторону диапазона нейтральной ставки (с 6–7% до 5–6%), так как длинные ОФЗ продолжают торговаться с доходностью 6,2–6,5%.

Рынок ОФЗ сдержанно отреагировал на решение Банка России. По итогам пятничных торгов доходности существенно не изменились – в том числе 10-летний ОФЗ-26228 закрылся на отметке 6,17%, в недельном сопоставлении опустившись в доходности на 2 бп, а доходность 19-летнего ОФЗ-26230 составила 6,46%, оставшись на уровне предыдущей недели. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил всего 9,7 млрд руб. или 0,5x среднедневного показателя за последний месяц. Наиболее активно по-прежнему торговался 15-летний ОФЗ-26233, объем сделок с которым составил 3,3 млрд руб. Длинные облигации других развивающихся стран преимущественно торговались в боковом тренде, за исключением 10-летних бенчмарков Бразилии (+30 бп в доходности) и Колумбии (+7 бп).

По данным Национального расчетного депозитария, за последнюю неделю иностранные инвесторы сократили свои позиции в ОФЗ на 9 млрд руб., что является максимальным недельным оттоком почти за три месяца. В результате доля нерезидентов на российском локальном рынке долга снизилась с 27,5% до 27,1%. Наибольший отток инвестиций произошел из 6-летнего ОФЗ-26226 (-12.2 млрд руб.). Еще 2,4 млрд руб. было выведено из 10-летнего ОФЗ-26228. В то же время 6 млрд руб. было инвестировано в 4-летний ОФЗ-26227. Приток инвестиций в 7-летний ОФЗ-26232 составил всего 1,6 млрд руб., что свидетельствует о слабой активности нерезидентов на последнем аукционе данного выпуска.