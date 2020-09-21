Мы считаем бизнес компании Uber Technologies перспективным и видим существенный потенциал роста основных сегментов компании, а также видим хорошую синергию от планируемой сделки по покупке Postmates и поэтому выставляем рекомендацию BUY на 1, 3 и 5 лет с целевыми ценами $41, $50 и $56 за акцию, соответственно.

Несмотря на то, что сегмент райдшеринга пострадал от пандемии COVID-19 из-за ограничения на перемещения во многих регионах, мы ожидаем его полного восстановления до уровня пре-пандемии уже в 2021 году. Благодаря большей доле рынка (~60%) и лучшей маржинальности (EBITDA margin 20%) мы видим райдшеринговый бизнес компании более перспективным, чем у основного конкурента – Lyft, маржинальность которого существенно ниже (EBITDA Margin — 19%).

Сегмент Eats (доставка готовых блюд и продуктов) несмотря на убыточность (EBITDA margin —90%) по итогам 2 кв. 2020 года показал рост выручки более чем в 100%. За счет синергии от сделки с Postmates, дополнительным плюсом которой является географическая дополняемость бизнесов, мы ожидаем существенного улучшения маржинальности данного сегмента. Также дополнительным драйвером роста выручки сегмента может стать развитие сервиса доставки продуктов питания из магазинов, популярность которого сильно выросла в пандемию.

Основные риски: