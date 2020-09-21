Правительство внесло в Госдуму проект закона о бюджете, который содержит достаточно подробные данные для количественной оценки воздействия на отдельные компании. По нашим расчетам, предлагаемые изменения в режиме налогообложения окажут наибольшее влияние на Газпром нефть, за которой следуют Лукойл и Татнефть. Сургутнефтегаз и Роснефть, а также газодобывающие компании практически не почувствуют изменений.

Выработанные месторождения переводятся на НДД. Ранее сообщалось, что такие месторождения будут переведены на НДД, исходя из степени выработанности, рассчитанной на основе последней оценки запасов (ранее в налоговом кодексе использовались фиксированные показатели по состоянию на 1 января 2006 г.). Согласно последней редакции, показатели 2006 г. будут применяться и далее для расчета истощенности запасов. Это означает, что все месторождения, ранее подпадавшие под налоговые льготы в связи с выработанностью, переводятся на НДД (третья группа месторождений). Вместе с тем месторождения с относительно низкой степенью выработанности (чуть выше 80%) и небольшими налоговыми льготами смогут претендовать на наибольшие льготы по НДД. Таким образом, от этого изменения в налогообложении некоторые компании выиграют, а другие проиграют. По нашей оценке, степень выработанности месторождений, которые в настоящее время получают льготы, составляет в среднем 90%, исходя из чего компании получают дополнительно около 3,50 долл. на один баррель по сравнению с ситуацией без налоговых льгот. В режиме НДД важным параметром является вычитаемый уровень затрат. В настоящее время НДД устанавливает порог в 7140 руб. на тонну, или около 13,60 долл. на барр. (включая операционные расходы, капиталовложения, а также коммерческие, общие и административные расходы). Следует отметить, 100 млрд руб. (1,4 млрд долл.) дополнительных поступлений в бюджет, которые Минфин рассчитывает получить в 2021 г. от перевода выработанных месторождений на НДД, подразумевают вычитаемый порог на уровне лишь 9,50 долл. на барр. (5 тыс. руб. на тонну). Указанные выше три статьи расходов в 2019 г. на зрелых месторождениях, по нашим расчетам, составили в среднем 12,20 долл. на барр. Таким образом, даже если затраты не увеличатся, перевод выработанных месторождений на НДД позитивно скажется на секторе в целом и может принести ему дополнительно около 0,20 долл. на барр. на уровне EBITDA в 2021 г. при средней цене нефти 45 долл./барр. К тому же Роснефть, Газпром нефть и Лукойл могут даже выиграть от таких изменений в сравнении с действующим режимом регулирования.

Газпром нефть пострадает сильнее других. Проанализировав внесенные правительством предложения по изменению налоговой нагрузки, мы пришли к выводу, что в случае их утверждения наиболее сильно пострадает Газпром нефть, прежде всего из-за изменения коэффициента Кг для Новопортовского месторождения. По нашим оценкам, EBITDA компании за 2021 г. может снизиться на 21% по сравнению с текущим прогнозом. Далее следует Татнефть (потенциальное снижение EBITDA на 20%), основное давление на которую окажет отмена налоговых льгот за добычу высоковязкой нефти. В случае Лукойла отставание EBITDA от текущего прогноза, по нашим расчетам, может составить 8%, также в основном из-за отмены налоговых льгот за добычу высоковязкой нефти. В то же время в наименьшей степени предложенные изменения принципов налогообложения, как мы ожидаем, отразятся на показателях Роснефти и Сургутнефтегаза. По нашим оценкам, в конечном итоге средняя дивидендная доходность акций по сектору составит 3,6%.