Сегодня мы наблюдаем очередную спекулятивную атаку на мировой финансовый рынок. Поводом стала утечка данных из департамента по криминальным расследованиям Казначейства США о подозрительных трансакциях крупнейших банков.

Там обозначено 2100 различных сомнительных операций у практически всех крупнейших глобальных банков. Понятно, что сразу завалили весь сектор, например, в Гонгконге акции HSBC упали на 3.3% до минимума за 25 лет.

Банковские бумаги потянули за собой ведущие индексы, стали падать другие акции. Провалили российский рынок, упал и рубль. В общем, все как всегда.

Думаю, что эта история очень локальная и особых последствий за собой не повлечет, максимум, при дальнейшем официальном расследовании штрафы для отдельных банков, которые они спокойно выплатят. Жду, что уже сегодня или завтра инвесторы снова потянутся в подешевевшие бумаги и выкупят рынок, так как других вариантов у них нет.