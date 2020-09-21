Утечка данных из Казначейства США давит на рынки
Сегодня мы наблюдаем очередную спекулятивную атаку на мировой финансовый рынок. Поводом стала утечка данных из департамента по криминальным расследованиям Казначейства США о подозрительных трансакциях крупнейших банков.
Там обозначено 2100 различных сомнительных операций у практически всех крупнейших глобальных банков. Понятно, что сразу завалили весь сектор, например, в Гонгконге акции HSBC упали на 3.3% до минимума за 25 лет.
Банковские бумаги потянули за собой ведущие индексы, стали падать другие акции. Провалили российский рынок, упал и рубль. В общем, все как всегда.
Думаю, что эта история очень локальная и особых последствий за собой не повлечет, максимум, при дальнейшем официальном расследовании штрафы для отдельных банков, которые они спокойно выплатят. Жду, что уже сегодня или завтра инвесторы снова потянутся в подешевевшие бумаги и выкупят рынок, так как других вариантов у них нет.
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