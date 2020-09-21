В пятницу 18 сентября Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 4,25%, что соответствовало нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу Bloomberg.

Главное, чего мы ждали от этого заседания – сигнала о долгосрочной траектории ключевой ставки вместо традиционных сигналов на более короткую перспективу, которыми регулятор пытался задавать тон рынкам на период до следующего заседания.

Однако от обозначения такого сигнала Совет директоров, судя по всему, воздержался, вместо этого подняв в своем заявлении тему проинфляционных рисков на ближайшее будущее.

Поводом для данного обсуждения стало то, что за последние месяцы инфляция действительно выросла и в настоящий момент ануализированнная инфляция с поправкой на сезонность находится вблизи целевых 4%.

Сравнение инфляционной динамики в конце лета с теми прогнозами, которые Банк России озвучил в июле, больше говорит о прошлом, нежели о будущем. Так, прогноз, который Банк России подготовит к следующему заседанию Совета директоров, скорее всего, продемонстрирует, что в 2021 г. велика вероятность отставания инфляции от цели.

Главными источниками низких темпов роста цен, скорее всего, станут консолидация бюджета и укрепление рубля в начале 2021 г., которые ослабят инфляционное давление. Если ближе к началу октября рубль продемонстрирует тенденцию к росту, это будет означать более высокую вероятность снижения ключевой ставки ЦБ.

Исходя из перечисленных соображений, мы ожидаем, что на следующем заседании 23 октября Банк России понизит ключевую ставку на 25 бп, до 4,0%, и на этом низком уровне будет поддерживать ее в течение всего 2021 г. Мы не исключаем, что первое повышение ставки может произойти в 1п22.



