Выходные не пошли инвесторам на пользу. Успокоение не наступило. Хотя вроде бы ничего такого неприятного и не произошло. Но участники рынка не сильно обращают на это внимание. Их больше волнуют проблемы, связанные с нарастающей второй волной коронавирусной эпидемии и нерешенностью в сфере программ помощи экономике и конкретным группам населения со стороны властей. Поэтому в понедельник с утра повсеместно мы наблюдаем продолжение снижения рынков, которое мы видим, начиная с начала сентября.

Панических распродаж вроде бы и нет, но индексы уверенно шаг за шагом уходят все ниже и ниже. Пока картина вырисовывается явно негативная.

Предстоящая неделя будет очень сложной и нервной. Одним из главных действующих лиц будет Председатель ФРС США Джером Пауэлл. Он будет выступать перед Конгрессом и Сенатом по самым разным вопросам в течение 3 дней – со вторника по четверг, и, естественно, значимость его слов очень и очень велика. Участники рынка будут внимательно прислушиваться к ним и пытаться уловить хоть какие-то оптимистичные нотки. Но и господин Пауэлл вполне возможно попытается хоть как-то исправить то негативное впечатление, которое произвела на инвесторов его последняя пресс-конференция в прошедшую среду после завершения заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC).

Кроме выступления Пауэлла с большим интересом участники рынка ожидают Battery Day от компании Tesla (TSLA), который состоится во вторник. С этим мероприятием фанаты этой удивительной компании связывают очень многое. Действительно, зная Илона Маска, можно ожидать каких-то новых революционных изобретений и начинаний, которые повлияют не только на акции самой Tesla, но и на всю индустрию в целом. Это, конечно, может оказать весьма позитивное влияние на рынок в целом.

Что же касается конкретно понедельника, то пока особо хвастаться нечем. Как было сказано выше, среди инвесторов продолжает царить умеренно минорное настроение, перебороть которое не представляется возможным. Поэтому нас ждет очередной день умеренных распродаж с дальнейшим медленным сползанием вниз котировок по всему фронту бумаг.