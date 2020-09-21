К середине торгового дня российские фондовые индексы пребывали в минусе ввиду негативного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.55 мск снизился на 1,89% до 2896,08 пункта. Индекс РТС упал на 2,57%, до 1197,12 пункта, оказавшись под дополнительным давлением из-за слабого рубля.

Рубль к середине сессии отступил от минимумов сессии и терял около 0,1-0,6% против доллара и евро. Доллар поднялся выше 76 руб. и оставался немногим ниже сентябрьского пика 76,56 руб., а евро в течения дня достиг 90,38 руб., нового максимума с февраля 2016 года, после чего опустился ниже 90 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Распадской (+1,29%), депозитарные расписки Ленты (+1,05%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,99%). В лидерах снижения были обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-4,69% и —4,44%) и котировки Петропавловска (-4,16%).

Акции нефтяного сектора оставались под повышенным давлением ввиду объявленных еще на прошлой неделе налоговых инициатив, а также снижения цен на “черное золото”. Бумаги золотодобытчиков падали в связи с пробоем ценами на золото уровня 1950 долл./унц.

Депозитарные расписки Ленты и привилегированные акции Сургутнефтегаза, судя по всему, получали поддержку в качестве защитных активов на фоне всеобщего уклонения от риска и ослабления рубля против доллара.

С технической точки зрения депозитарные расписки Ленты в понедельник достигли максимума с августа 215 руб., после чего опустились ниже сопротивления 213,9 руб. Объемы торгов бумагами еще в конце прошлой недели немного выросли, что может предвещать возвращение интереса к ним после боковой динамики. Покупателям, однако, стоит дождаться закрепления расписок выше 213,90 руб. – в этом случае котировки могут направиться к 220 руб.



