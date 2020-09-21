Крупнейшая нефтегазовая компания Европы резко меняет профиль своего бизнеса с добычи и переработки углеводородов на возобновляемую и экологически чистую энергетику. Проект «перезагрузки» будет завершен до конца этого года и представлен инвесторам в феврале 2021 года. Общее направление новой стратегии Shell совпадает в планом, ранее объявленным ее конкурентами из BP и Eni. Как и в их случае, англо-голландская компания оформит переход на зеленые технологии под лозунгом сокращения устаревших направлений бизнеса. Shell рассчитывает урезать операционные издержки и инвестиционные расходы на $3-4 млрд.

Наибольшему сокращению подвергнется розничное направление. Shell сократит свою сеть АЗС, которая сейчас является самой обширной и дорогой в мире – 45 тысяч торговых точек более чем в 70 странах. Другим ключевым направлением экономии станет закрытие низкомаржинальных НПЗ. Shell в ближайшие годы намерена оставить в строю 10 из существующих 17 заводов, причем на 3 из них она уже нашла покупателей. Добыча нефти и газа сократится до нескольких ключевых регионов, где можно рентабельно извлекать сырье даже при текущих рыночных ценах на топливо. В частности, останутся проекты на шельфе Северного моря, в Мексиканском заливе и у берегов Нигерии. Из этого следует, что большая часть точек на карте попадет под нож. В их числе, вероятно, окажется и российский Сахалин. В целом газовые проекты, включая сжиженные, названы среди наименее желательных в будущем портфеле Shell.

Совокупно компания намерена сократить производственные издержки до 40%, что в целом совпадает с теми трендами, которые Shell задала еще до пандемии. С 2014 года, когда разразился первый сланцевый кризис, корпорация сократила прямые расходы на извлечение и переработку сырья с $30 до нынешних $26 млрд. Это говорит о том, что «зеленая» революция была учтена Shell задолго до нынешних событий, и текущее падение цен на нефть лишь стало дополнительным толчком к перестройке бизнеса. Впрочем, стоит признать, что в любом случае ожидаемая реструктуризация компании станет самой крупной за всю ее 113-летнюю историю.

Если смотреть на происходящее глазами инвестора, то картина рисуется неоднозначная. С одной стороны, переход на экологически чистое производство (упоминается биодизель на растительных маслах) соответствует глобальному тренду. Такая продукция сможет найти спрос в ближайшее десятилетие. С другой стороны, экологические проекты гораздо менее рентабельны, чем классическая нефтянка.

Фактически Shell избавляется от подразделений, в которых имеет сильные глобальные позиции, и намерена войти в нишу, где уже высока конкуренция, а с приходом туда других топовых нефтяных компаний работать с прибылью станет еще сложнее.

Основным аргументом в пользу инвестирования в акции Shell является то, что компания закладывает на переход не одно десятилетие, а значит, сможет среагировать на откат нефтяных цен вверх, когда и если он вновь произойдет. Компания продолжает выплачивать дивиденды. Сегодня инвесторы получили выплату в размере 4,6% стоимости акции. Сама бумага при этом остается одной из наиболее недооцененных на рынке. На наш взгляд, компания вряд ли в ближайшие месяцы вернется к докризисных уровням выше $60 за расписку (торгуются на NYSE), однако легко может преодолеть апрельскую планку $35 за штуку до следующего лета. Это дает свыше 40% потенциального прироста от текущих $25 за одну АДР.