Ведущие центробанки продолжают реализацию программ монетарного стимулирования экономики, не увеличивая при этом их объем. На прошлой неделе Федрезерв направил инвесторам четкий сигнал о том, что члены Комитета по операциям на открытом рынке не ожидают повышения ставки по федеральным фондам в ближайшие три года. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор пока сохранит объем покупки казначейских облигаций и ипотечных бумаг на уровне 120 млрд долл. в месяц, воздержавшись от каких-либо указаний на потенциальные изменения в этой программе. Отсутствие в комментариях руководства ФРС прогноза на долгосрочную перспективу разочаровало участников рынка, что нашло отражение в динамике индекса S&P500, который к концу прошлой недели опустился ниже уровня 50-дневной скользящей средней. Продолжили падать в цене акции, входящие в индекс NASDAQ, и особенно бумаги пятерки технологических компаний FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google). К настоящему моменту NASDAQ находится на 12% ниже максимума, достигнутого 2 сентября. Тем временем Народный банк Китая оставил без изменений годовую и 5-летнюю ставки по кредитам LPR (3,85% и 4,65% соответственно), что может отражать переход к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк Японии также сохраняет основные параметры своей монетарной политики без изменений, в то время как ЕЦБ пересматривает политику в отношении покупки активов. Параметры денежно-кредитной политики Банка Англии не изменились.

На этой неделе Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин выступят перед Комитетом по финансовым услугам Конгресса с докладами о расходах на стимулирование экономики страны в рамках пакета мер CARES. Подробная информация о размере данной программы, утвержденной Конгрессом, и оперативные данные об уже израсходованных средствах, приводятся на сайте Комитета за ответственный федеральный бюджет.

По его оценкам, из 4,0 трлн долл., выделенных Конгрессом на цели фискальной поддержки экономики, на данный момент распределено или израсходовано 2,2 трлн долл. Оперативные данные Комитета также указывают на то, что по каналам покупки активов, вливания ликвидности и экстренного кредитования Федрезерв оказал экономике поддержку на общую сумму, эквивалентную 2,3 трлн долл., из предусмотренных 7,0 трлн долл. На самом деле размер баланса ФРС остается в целом без изменений на уровне 7,0 трлн долл., поскольку расходы на покупку казначейских облигаций (14 млрд долл. за последнюю неделю) компенсируются за счет уменьшения спроса на ликвидность в рамках операций репо, сокращения спроса на валютный своп и лишь незначительного объема средств, привлекаемых в рамках программ SPV. Покупки корпоративных облигаций Федрезерв в прошлом месяце не совершал.

Республиканцам и демократам пока не удается достичь консенсуса по вопросу о размере нового пакета мер фискального стимулирования, особенно с учетом истечения срока действия дополнительных пособий по безработице и нового всплеска заболеваемости COVID, угрожающего повторным закрытием экономики. Надежды на появление вакцины против коронавируса немного, даже в случае успеха клинических испытаний – по расчетам ОЭСР, в широком доступе вакцина появится не раньше конца 2021 г. В качестве положительного момента можно отметить, что уровень смертности от COVID в целом не растет.

Как полагают многие экономические обозреватели, еще один жесткий карантин окажет сильнейшее негативное воздействие на крупнейшие экономики, поскольку прервет начавшееся в последние месяцы восстановление активности. В случае введения карантинных мер резко повысится безработица и увеличится количество банкротств, особенно среди малых предприятий. Согласно опубликованному на прошлой неделе Промежуточному отчету ОЭСР, усиление неопределенности в связи со вспышками заболеваемости коронавирусом заставит домохозяйства больше сберегать, а компании (особенно с высокой долговой нагрузкой) – меньше инвестировать.

По оценкам ОЭСР, сокращение в объемах выпуска может достичь 11 трлн долл., при этом многие крупные экономики к 2021 г. могут потерять эквивалент 4–5 лет роста реальных доходов на душу населения. Возврата к наблюдавшимся до пандемии темпам роста ВВП можно ожидать не ранее 2022–2023 гг. Исключением является Китай, где, как полагает ОЭСР, ВВП вырастет на 8% уже в будущем году, причем это единственная из 20 крупнейших экономик, которая может показать положительную динамику по итогам 2020 г. Гэвин Дэвис в своем блоге в Financial Times сегодня утром отмечает, что, исходя из моделей ОЭСР, в пессимистическом сценарии к концу будущего года мировой ВВП сократится на 3%, потребительская инфляция замедлится на 1%, котировки на глобальных рынках акций упадут на 15% (на фоне общего ослабления аппетита к риску), цены на непродовольственные товары снизятся на 10% (подробнее на стр. 14–15 в отчете ОЭСР).

Американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп готов пойти на уступки демократам по параметрам пакета фискального стимулирования. Напомним, демократы предлагают ограничить программу уровнем 2,0–2,5 трлн долл. Не исключено, что договоренность будет достигнута в ближайшие недели. Между тем Бюджетное управление Конгресса (CBO) на днях опубликовало «Прогноз по бюджету». Главный вывод заключается в том, что дефицит бюджета США в текущем финансовом году составит 3,3 трлн долл. (16% ВВП, рекордный уровень с 1945 г.), а федеральный долг относительно ВВП достигнет 104%. Некоторые комментаторы указывают на то, что в мире наблюдается переход от «монетарного доминирования» к «фискальному доминированию». Tезис исходит из того, что в крупных экономиках эффективность монетарной политики снижается, поскольку у центробанков заканчиваются «инструменты», а текущие меры – количественное смягчение, отрицательные процентные ставки и контроль кривой доходности – не показывают однозначно позитивные результаты. Но разве не заканчивается пространство для маневра и в фискальной политике? По оценке BIS, отношение мирового долга к ВВП в 1к20 выросло на самую большую в истории величину за квартал и достигло рекордных 252%.

Однако если бы эти меры действительно сработали, тогда в Японии, которая следовала этим путем на протяжении последних 30 лет, темпы экономического роста и инфляция были бы выше, а динамику финансовых рынков определяли действия Банка Японии по покупке активов. В таком случае возникает вопрос, почему Банк Англии рассматривает введение отрицательных ставок, если опыт еврозоны и Японии показал, что это негативно сказывается на сбережениях и прибыльности банковской системы (посмотрим, что скажет управляющий Банка Англии Эндрю Бейли в своем завтрашнем выступлении в Британской торговой палате). Вряд ли это можно назвать историей успеха. В основе «фискального доминирования» лежит идея о том, что бюджетная политика становится главным инструментом и/или что центробанки вовлекаются в «монетарное финансирование». Это ставит под сомнение независимость центральных банков и повышает перспективы прямой монетизации долга. Это также повышает перспективы того, что без стабильного монетарного режима и инструментария денежно-кредитной политики инфляция в следующем цикле окажется выше, чем ожидалось.

На данный момент ряд индикаторов инфляции/дефляции не предполагает рост инфляции. Доходность 10-летних UST держится на уровне 0,66% (следуя за 50- и 100-дневной скользящей средней). В США ставка инфляционного свопа на 5 лет через 5 лет (индекс FWISUS55 на Bloomberg) снизилась до 1,97%, курс USDJPY опустился до 104 с вероятной промежуточной целью на отметке 100, а цена золота, обновившая 7 августа максимум на отметке 2 075 долл./унц., сейчас консолидируется на уровне 50-дневной скользящей средней в 1 938 долл./унц. Стоит наблюдать за этими индикаторами.

В этих условиях основное внимание рынков сейчас сосредоточено на предстоящих президентских выборах в США. По данным electionbettingodds.com, Джо Байден опережает Дональда Трампа примерно на 10%, и Коллегия выборщиков отдает в его пользу 290 против 248 голосов (для того, чтобы стать президентом, необходимо 277 голосов). Шансы демократов на безоговорочную победу, то есть контроль над Белым домом, Сенатом и Палатой представителей, составляют 24% против 3% у республиканцев. Ожидается, что Джо Байден изменит налоговую политику президента Трампа, повысив ставку корпоративного налога в США с 21% до 28% и увеличив налог на богатство, а также расширит антимонопольное законодательство для крупных технологических компаний. Однако в текущей ситуации повышение налогов – не лучшая идея. На фоне инициатив Байдена акции финансовых, промышленных, технологических и энергетически. Однако в 2016 г. результаты опросов общественного мнения оказались некорректными, и «сюрпризом» станет второй президентский срок Трампа, но с сохранением статус-кво в Конгрессе.