В понедельник спрос на рынке акций оставался под давлением, в особенности заметной была коррекция вниз по бумагам сырьевого сектора, в отношение которого одновременно действуют несколько негативных факторов (санкционные риски, перспективы усиления налогового бремени и ухудшение обстановки на мировых товарных рынках из-за опасений, связанных с возможностью возвращения мер ограничения социальной активности в отдельных странах).

В итоге Татнефть (TATN) подешевела на 5.3%, Лукойл (LKOH) — на 3.5%, Норникель (GMKN) и Газпром нефть (SIBN) – на 3.1%. В заметном минусе закрылся и Аэрофлот (AFLT, —3.0%), объявивший размещение дополнительной эмиссии акций (1.7 млрд. обыкновенных акций, что соответствует 60% увеличенного уставного капитала). Во втором эшелоне не сложилось единой динамики цен. Обыкновенные акции Аптечной сети 36.6 (APTK) подорожали на 4.6%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 2.6%, М.Видео (MVID) – на 2.5%. Тем временем привилегированные акции Селигдара (SELGP) подешевели на 6.5%, обыкновенные акции Самараэнерго (SAGO) – на 6.1%.

Фондовые индексы США понизились еще на 0.1% — 1.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном минусе, по азиатским также продолжается коррекция вниз. Сегодня в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. В то время как конгрессмены США пока не нашли согласия в отношении нового пакета мер стимулирования экономики, сценарий новых ограничительных мер в связи с пандемией приобретают все более материальный характер, что негативно влияет на готовность инвесторов к принятию риска. На валютном рынке в течение дня не исключена возможность «тестирования» отметки 76.5 по паре доллар-рубль.