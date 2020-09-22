Рубль начнет день без существенных движений
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным фактором давления на национальную валюту в начале сессии станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает отступление, торгуясь в районе 41,3 доллара за баррель.
При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней вчерашнего закрытия не даст дополнительных поводов для направленного движения в рубле.
В результате, в начале торгов ожидаем преобладание продаж в национальной валюте, которое будет сдерживаться подготовкой экспортеров к пику налоговых выплат. На таком фоне пара доллар/рубль продолжит движение в районе 76,2 рубля. При этом, в случае неухудшения ситуации со спросом на риск и попыток восстановления на рынке энергоносителей, в ходе дня рубль может попытаться отыграть часть потерь понедельника, что уведет американскую валюту ниже 76 рублей.
Отметим, что на горизонте ближайших сессий ожидаем сохранения долларом позиций в нижней половине диапазона 75-80 рублей
Напомним, что в понедельник основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллара подтянулся на 0,5%, поднявшись до 76,1 рубля, евро, напротив, снизился на 0,1%, закончив торги в районе 89,6 рубля.
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