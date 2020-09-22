После вчерашнего фронтального падения рынков шансы с утра на инерции продолжить снижение достаточно велики. Впрочем, я бы не исключил и вероятность того, что рынок в течение дня попытается отыграть часть потерь, сделанных вчера вечером с оглядкой на динамку торгов в США.

Вчера торги в России завершились весомым снижением индексов: индекс Мосбиржи потерял за день 2,99%, опустившись до 2863,67 пунктов; индекс РТС, рассчитываемый в подорожавших долларах, рухнул на 3,86%, до 1181,24 пунктов. Если индексу Мосбиржи не удастся удержаться на текущих позициях, чего исключать все же нельзя, следующая остановка возможна в районе 2700 пунктов.

Вчера снижалось все: нефть, золото, рубль, глобальные и региональные индексы. Инвесторы вдруг потеряли аппетит к риску, вспомнив, что рынки стоят высоко, в то время как экономика далека от восстановления, а на пороге вновь замаячила вторая волна пандемии. В России наперегонки дешевели акции ГМК и нефтегазового сектора: кроме снижения стоимости базовых активов, биржевых игроков беспокоил быстрый ход рассмотрения в парламенте предложения правительства резко увеличить ставки НДПИ. Росли преимущественно бумаги торговых и аптечных сетей, которые выиграли и в первую волну COVID-19.

Значимой статистики при этом вчера не публиковалось. Зарубежные площадки были впечатлены резким ростом числа выявленных случаев коронавируса и скандалом вокруг участия крупнейших банков в отмывании средств. А в России читали представленную Минэкономразвития «Картину деловой активности за август 2020 года». Из документа следует, что восстановление российской экономики в августе замедлилось. Спад выпуска в обрабатывающей промышленности ускорился с 3,3% до 4,1% в годовом выражении, в том числе в металлургии (с 4,2% до 4,5%) и машиностроении (с 3,5% до 5,5%).

Внешний фон перед открытием Московской биржи умеренно негативный. Фондовые индексы США вчера после сильного падения к концу торгов отыграли его значительную часть. Индекс Dow Jones Industrial Average в итоге упал на 1,84%, S&P 500 снизился на 1,16%, а NASDAQ потерял всего 0,13%, практически вернувшись к уровню открытия. Фьючерсы на американские индексы сегодня с утра снижаются на 0,25%—0,35%. Торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят преимущественно в отрицательной зоне. Золото теряет 0,17%, нефть марки Brent снижается на 0,27%.

Из значимой статистики сегодня в Великобритании выйдет отчет CBI по изменению объема промышленных заказов, а в США станут известны данные за август по продажам на вторичном рынке жилья. В Лондоне сегодня ждут выступление главы Банка Англии Э. Бейла. В конгрессе США выступят председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мунчин. В опубликованном вчера тексте Пауэла отмечается, что процесс восстановления экономики США носит весьма неопределенный характер.

В России сегодня ожидается встреча первого вице-премьера Андрея Белоусова с РСПП по поводу роста налоговой нагрузки добывающих отраслей РФ. Совет директоров «Газпрома» рассмотрит долгосрочную программу развития компании. А на бирже до 25 сентября приостанавливаются торги акциями «РУСАЛа» в связи с процедурами по возврату компании под российскую юрисдикцию.