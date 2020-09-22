Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением в пределах 0.2-0.4%, в диапазоне 2855-2875 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2850, 2840 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2880, 2900 п.

Несмотря на умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона индекс МосБиржи вполне способен на нейтральное открытие. Позднее в нем не исключен более или менее масштабный коррекционный отскок в противовес сильной вчерашней просадке.

Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на направление открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на ход торгов в России способна оказать публикация августовских данных по продажам на вторичном рынке жилья в США (17.00 мск.). Кроме того, стоит обратить внимание на вечернее выступление председателя ФРС касательно экономических перспектив (17.30 мск.).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.5%. Рынок акций в Японии сегодня вновь закрыт в связи с национальным праздником.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо негативное. Вместе с тем, индекс МосБиржи сегодня имеет потенциал для краткосрочного коррекционного отскока. Это создает условия для его открытия с несущественным отклонением.