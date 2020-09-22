Вчера на мировом финансовом рынке произошел хоть и маленький, но обвал. Падало все: акции, промышленные и драгоценные металлы, нефть и даже биткоин. Сложно назвать какую-то конкретную причину этого. Уже несколько недель как рынки растеряли былой оптимизм из-за роста заболеваемости коронавирусом в Европе и нерешенности вопроса о выделении 1 трлн долларов поддержки в США.

Дополнительным поводом вчера стали сообщения о том, что крупнейшие мировые банки регулярно проводили подозрительные операции вопреки всем правилам и нормам контроля. Именно акции банков и стали локомотивом вчерашнего падения.

Однако после открытия торгов акциями в Америке ситуация начала улучшаться и значительная часть просадки была выкуплена.

Сегодня с утра американские фьючерсы теряют около 0,2%, поэтому вопрос о том, будет ли отскок, остается открытым. При этом в небольшом плюсе торгуются основные биржевые товары, что вселяет надежду на продолжение начавшегося вчера вечером выкупа подешевевших активов.

Однако в последние дни мы часто видели, как с открытием европейских торгов настроения инвесторов резко менялись.

Российский рынок акций вчера выглядел очень слабо, снизившись за день на 3% по Индексу Мосбиржи. Кроме внешнего негатива, на многие акции давит решение Минфина увеличить налоговый гнет. Именно из-за этого продолжает валиться «Татнефть», но даже после мощных распродаж последних дней подбирать ее на отскок очень рискованно.

Сегодня Индекс Мосбиржи с открытием торгов подрастет из-за роста многих бумаг на вечерних торгах, но пока нет никакой уверенности, что он сумеет закрыть хотя бы половину вчерашних потерь.

Продолжаем позитивно смотреть на акции Сбербанка, которые в случае отскока будут выглядеть намного лучше рынка. Кроме приближения отсечки реестра инвесторы ждут позитивных новостей с глобальной конференции банка послезавтра.

Пара доллар-рубль вчера уходила выше отметки 76,5. Сегодня будет велико желание рублевых «медведей» зафиксировать прибыль последних двух дней, и при улучшении внешнего фона пара может сходить в район 75,5. Однако тренд по паре остается восходящим, сопротивлением сейчас является район чуть выше 77.

Нефть на общих распродажах уверенно продолжила снижение от достигнутого в пятницу сопротивления 43,5 доллара за баррель. Намерение Ливии начать экспорт нефти является негативным поводом для рынка, но не главным. Вряд ли измотанная боевыми действиями страна сможет предложить существенные объемы. Более негативными для «черного золота» являются ожидания введения карантинных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и общие упаднические настроения инвесторов.

Сильной поддержкой для котировок нефти является отметка 39,5 доллара, ее пробитие может спровоцировать обвал котировок в район 35 долларов. Но пока такой сценарий на повестке дня не стоит, нефть сегодня очень слабо дешевеет и с утра торгуется в районе 41,3 доллара за баррель.