Российский рынок акций мало изменится по индексу Мосбиржи в начале дня после сильной просадки в понедельник, рубль продолжит снижение на умеренно негативном фоне, полагают аналитики.

Давление на российскую валюту будет оказывать снижение стоимости нефти, считают они.

"Несмотря на умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона индекс Мосбиржи вполне способен на нейтральное открытие. Позднее в нем не исключен более или менее масштабный коррекционный отскок в противовес сильной вчерашней просадке", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2855-2875 пунктов.

Во вторник в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

"В то время как конгрессмены США пока не нашли согласия в отношении нового пакета мер стимулирования экономики, сценарий новых ограничительных мер в связи с пандемией приобретают все более материальный характер, что негативно влияет на готовность инвесторов к принятию риска", — добавляет он.

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Основным фактором давления на национальную валюту в начале сессии станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает отступление, отмечает он.

"При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней вчерашнего закрытия не даст дополнительных поводов для направленного движения в рубле. В результате, в начале торгов ожидаем преобладание продаж в национальной валюте, которое будет сдерживаться подготовкой экспортеров к пику налоговых выплат. На таком фоне пара доллар/рубль продолжит движение в районе 76,2 рубля", — полагает аналитик.

Во вторник глава ФРС США Джером Пауэлл выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса, напоминает Константин Кочергин из банка "Восточный". В среду ему предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг — в банковском комитете Сената, также указывает он. Эти события будут провоцировать волатильность на валютном рынке в том числе по рублю, обращает внимание аналитик

С его точки зрения пара доллар-рубль во вторник будет находиться в диапазоне 75,7-76,3 рубля.

На Московской бирже до 25 сентября приостанавливаются торги акциями "Русала" в связи с процедурами по возврату компании под российскую юрисдикцию, напоминает Алексей Коренев из "Финама".

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые рынки в понедельник закрылись падением до 1,8% на фоне возвращения рисков, создаваемых коронавирусом, для восстановления и развития экономики страны.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,35-0,57%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в минусе: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index опускается на 1,14%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 0,85%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,66%.

Стоимость нефти снижается на 0,14% — до 41,38 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро теряет на 0,18% относительно фиксинга предыдущих торгов, опускаясь до 1,1749 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник упал на 3-4% по основным индексам на фоне распродаж на фондовых и товарных рынках.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов основной сессии снизился на 2,99%, до 2863,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,86%, до 1181,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 39 копеек – до 76,13 рубля, евро снизился на 8 копеек, до 89,6 рубля.