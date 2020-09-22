Кривая ОФЗ в понедельник сместилась вверх на 5–9 бп на фоне ухудшения глобального аппетита к риску. По сравнению с ближайшими по дюрации выпусками наиболее слабо смотрелись 8-летний ОФЗ-26212 (YTM 6%) и 6-летний ОФЗ-26226 (YTM 5,65%), подешевевшие на 0,4-0.5 пп. В свою очередь 10-летний ОФЗ-26228 скорректировался по цене вниз на 0,5 пп, закрывшись с доходностью 6,24%. Инфляционные линкеры закрылись на прежних уровнях, в результате чего вмененная инфляция на горизонте 8–10 лет повысились на 6–7 бп, до 3,40%. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже увеличился до 22 млрд руб. (1.2x среднедневного показателя за последний месяц) против 9 млрд руб. в пятницу. На наш взгляд, иностранные инвесторы активного участия во вчерашних торгах не принимали. Локальные рынки долга других развивающихся стран также завершили вчерашний день в отрицательной зоне. Наиболее слабый результат показали 10-летние облигации Колумбии и ЮАР, закрывшиеся ростом доходностей на 11–13 бп. Доходность мексиканского 10-летнего бенчмарка повысилась на 4 бп.

С учетом вчерашней коррекции Минфин, как мы полагаем, осторожно подойдет к выбору облигаций. Вероятно, на этой неделе он воздержится от размещения выпусков с фиксированным купоном и предложит инвесторам один или два флоутера. Это может быть, например, 10-летний ОФЗ-29013, доступный для размещения остаток которого составляет 338 млрд руб., либо новые флоутеры ОФЗ-29015 с погашением в октябре 2028 г. или ОФЗ-29016 с погашением в декабре 2026 г. (максимальный объем в обращении каждого из них составляет 450 млрд руб.). По своей структуре последние два выпуска аналогичны другим флоутерам «нового формата» – купон по ним рассчитывается исходя из текущей ставки RUONIA с техническим лагом в 7 календарных дней. Параметры аукционов будут объявлены сегодня во второй половине дня.