Американские фондовые индексы закрылись в отрицательной зоне, но отыграли значительную часть потерь, которые можно было наблюдать во время торговой сессии. Первоначальные распродажи связывают с кончиной Рут Бейдер Гинзбург, судьи Верховного суда США, так как возникли опасения, что до момента закрытия вакансии новые стимулы для поддержки экономики оказываются в еще более подвешенном состоянии. Падение аппетита к риску сказалось на всех типах активов. При этом рост американского доллара дополнительно ударил по товарно-сырьевым рынкам.

В General Motors (BUY) сохраняют спокойствие после нашумевших перестановок в недавно приобретенном партнере Nikola, акции которой упали в понедельник на 20% из-за объявления об уходе главы компании Тревора Милтона. Мы оцениваем это как умеренно-негативную новость. Акции General Motors упали в понедельник на 5%, что сравнимо с динамикой акций автопроизводителей на фоне общих распродаж на рынке. Интересно, что должность главы Nikola займет член совета директоров компании, который ранее был заместителем директора в General Motors. На наш взгляд, несмотря на текущий негативный новостной фон вокруг Nikola, сделка остается привлекательной для General Motors. Nikola представляет собой экосистему, в которой участвуют уже многие заслуженные компании, не только сам General Motors. Несмотря на спорные маркетинговые ходы, которые стали поводом для разбирательств регулятором, Nikola позиционируется как оператор водородных заправок, а строительство самих грузовиков и пикапов получает за счет удачных сделок с предоставлением технологий, консалтинговых услуг, а также партнерств взамен на долю в акционерном капитале.

Таким образом, General Motors получил 11% в капитале перспективной, раскрученной компании Nikola, а взамен предоставил свою платформу полностью электрического пикапа вместе с разработками собственных электрических батарей. Ранее General Motors уже объявлял о сотрудничестве с японской Honda. Такие сделки помогают снизить удельные затраты на подобные технологии, а также сфокусировать внимание инвесторов на реальной стоимости высокотехнологичных сегментов американского классического автопроизводителя, при этом сохраняя сами сегменты внутри компании без необходимости выделения их в отдельные фирмы.

В NVIDIA (SELL) извинились перед своими клиентами за то, что недооценили объем спроса на свою новую видеокарту RTX 30-й серии, оправдываясь тем, что спрос превысил даже их самые оптимистичные ожидания. По нашим оценкам это умеренно позитивная новость. Акции отреагировали ростом почти на 3% в понедельник на фоне общих распродаж на рынках. Согласно нашей оценке, акции уже выглядят более чем справедливо оцененными.

Rolls-Royce (BB-/Ba1/BB+) планирует допэмиссию на сумму до 2,5 млрд фунтов. Также рассматривается комбинация допэмиссии и выпуска облигаций. Одним из якорных инвесторов может быть Суверенный фонд Сингапура. Мы оцениваем это умеренно позитивно, так как 2,5 млрд фунтов (около 55% от текущей капитализации) больше, чем предыдущий озвученный ориентир – 1,9 млрд фунтов.

Регистрации пассажирских автомобилей в Европе упали в августе на 19% г/г после падения на 6% в июле. По нашим оценкам, это умеренно негативно, так как на спрос повлияли новые вспышки заболевания COVID-19 или уменьшение эффекта отложенного спроса.

Продажи автомобилей в США уменьшились на 19% г/г, улучшив динамику по сравнению со снижением на 24% в июле. Запасы продолжили оставаться на 9-летнем минимуме, стимулируя цены и спрос. По нашим оценкам, это умеренно позитивно, так как улучшение продолжается.



