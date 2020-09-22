Российские евробонды: лучше других ЕМ

Вчера на мировых рынках случилась довольно неожиданная распродажа. В среднем долларовые долги ЕМ нарастили солидные для одного торгового дня 13 б. п., причем РФ выглядела лучше аналогов, показав прирост вдоль кривой всего в 7 б. п. 5-летняя CDS расширилась со 100 до 120 б. п. Доходности в секторе снова достигли локальных максимумов, около которых они находятся с середины августа. Меньший размер падения российского рынка связан со сравнительно сильным кредитным профилем РФ – в частности, с невысокой долговой нагрузкой и наличием существенных резервов. Собственно, благодаря этому российский долларовый долговый рынок первым из крупных ЕМ и преодолел последствия мартовских распродаж.

Сектор ОФЗ: новые локальные минимумы

Естественно, внутренний долговой рынок вчера не смог остаться в стороне от глобального неприятия риска. В целом, даже без учета вчерашнего sell-off, захлестнувшего мировые торговые площадки, тренд на медленное удешевление рынка ОФЗ продолжается. По-видимому, это, прежде всего, связано с постепенным сокращением нерезидентами своих позиций. В случае продолжения этого тренда (что весьма вероятно с учетом фактора грядущих выборов в США), недалек тот час, когда цены в секторе упадут ниже уровней, отмечавшихся в канун пандемии.



