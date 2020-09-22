Эндрю Бэйли глава Банка Англии сегодня сделал ряд важных замечаний по монетарной политике. Он снова говорил об отрицательных ставках, о том, что это необходимый инструмент в арсенале английского ЦБ.

Как сказал Бэйли, требуется некоторое время, чтобы провести техническую подготовительную работу для введения отрицательных ставок.

На рынке решили, что отрицательных ставок сейчас не будет и даже начали покупать британский фунт. Однако, с моей точки зрения, именно сегодня мы получили четкий сигнал, что англосаксонская монетарная политика идет от нулевых ставок в отрицательную зону.

Бэйли прямо заявил, что инфляционный подход у Банка Англии сейчас такой же, как и у ФРС. Думаю, что не нужно говорить, что будут означать отрицательные ставки для активов.

Скорее всего, к новому году мы уже будем жить в мире, где погоду определяют отрицательные ставки и коронавирусный синдром.



